Украйна и Зеленски: Политика по време на война

Сериозен ли е Володимир Зеленски, когато говори за оттегляне от властта? Украинците изглеждат скептични към думите на президента, че е „готов да не се кандидатира за втори мандат, защото това не е неговата цел“. Изявлението, направено миналия месец в интервю, не предизвика особен обществен интерес, а сред политическите му опоненти бе посрещнато с ирония и недоверие.

Това не е първият път, когато Зеленски споменава възможността да се оттегли. Подобна реплика направи и миналата зима, когато отношенията с Белия дом бяха напрегнати. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и негови съветници тогава повтаряха кремълския наратив, обвинявайки украинския лидер, че е „диктатор“, защото не провежда избори.

Обвинението пренебрегваше очевидния факт, че украинската конституция забранява избори по време на военно положение. В опит да неутрализира тези критики, Зеленски тогава драматично заяви, че е „готов да се оттегли", ако това би донесло примирие с Русия и приближаване на Украйна към НАТО.

„Ако това гарантира мир за Украйна, ако наистина имате нужда да се оттегля, готов съм. Мога да го разменя за НАТО“, каза той тогава.

В последното си интервю за Axios президентът повтори, че „целта му е да приключи войната“, а не непременно да продължи на поста. Той допълни, че ще поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато примирие – макар това да изисква премахване на военното положение или правна промяна на конституционната забрана.

Опозицията не вярва на намеренията му

Бившият вицепремиер на Украйна и опозиционен политик Иванна Климпуш-Цинцадзе приема думите на Зеленски „с голяма доза съмнение".

„Много от действията му сочат точно обратното“, казва тя пред Politico. „Делата, а не думите, имат значение.“

Според депутати от управляващата партия „Слуга на народа“ на последната закрита среща с президента не е имало никакви признаци, че той реално обмисля оттегляне след края на войната. Напротив – по техни думи Зеленски е демонстрирал увереност, че може да спечели нов мандат, и е отправял критики към опоненти, журналисти и неправителствени организации, които според него не защитават достатъчно положителния образ на Украйна пред Запада.

Връщане към политическите битки

Украинската политика, която по време на войната беше временно обединена, отново се превръща в ожесточено поле на сблъсък. Причината – неуспешен опит на президентската администрация през лятото да ограничи независимостта на двете ключови антикорупционни институции точно когато те започнаха да разследват хора, близки до президентството.

Под натиск от обществото и международните партньори Зеленски отстъпи, но действията му бяха възприети като част от стратегия да отслаби потенциалните си съперници преди бъдещи избори.

„След случилото се през юли политиката в Украйна се върна с пълна сила“, коментира бивш министър, пожелал анонимност. „Трудно е това вече да се скрие.“

Друг бивш министър потвърждава, че президентските съветници използват всички налични инструменти, за да възпират и дискредитират критиците на властта. „Тактиката е проста – кажеш ли нещо срещу тях, започват наказателно производство и ти налагат санкции“, казва той. „Така фактически изнудват всички потенциални опоненти.“

Политически натиск и разследвания

Тази форма на „правен натиск" не е нова. Още след изборната победа на Зеленски през 2019 г. срещу предшественика му Петро Порошенко бяха образувани над 20 дела, включително за държавна измяна. По-рано тази година президентът подписа указ за санкции срещу Порошенко, който блокира активите му в Украйна – ход, който критиците определиха като политически мотивиран.

По думите на източници на Politico, натискът днес е още по-агресивен. Макар независимостта на антикорупционните институции формално да е възстановена, техни представители твърдят, че службата за сигурност (СБУ) ги подлага на натиск и дори възпрепятства разследвания, засягащи хора от президентското обкръжение, пише Politico.

През юли, докато се провеждаха протести в защита на антикорупционните органи, агенти на СБУ извършиха обиски в офисите на Националното антикорупционно бюро и Специализираната прокуратура. Според NABU, службата е получила достъп до чувствителни досиета. Оттогава са провеждани и обиски срещу бивши разследващи, работили по деликатни случаи.

Нов фронт – срещу военни и потенциални съперници

Наблюдатели виждат и нова тенденция – разследвания срещу бивши висши офицери за действия от началото на войната, което според някои може да е опит за натиск върху генерал Валерий Залужни, бивш командир на въоръжените сили и вероятен бъдещ съперник на Зеленски.

Проучване на социологическата агенция Rating показа през лятото, че Зеленски би получил 35,2% от гласовете срещу 25,3% за Залужни – резултат, който прави втори тур изключително непредсказуем.

Наскоро Залужни за първи път индиректно критикува президента, като в публикация осъди „катастрофалните загуби" при офанзивата в Курск, която Зеленски бе представил като успех.

Не е ясно дали това е просто съвпадение или началото на нов политически цикъл. Но след повече от две години война, признаци на умора и нарастващо напрежение между президентството, военните и антикорупционните институции подсказват, че украинската политика навлиза в нова, по-конфликтна фаза – дори преди войната официално да е приключила.