Линията на Меркел щеше да поведе руските танкове към Берлин: Полша и Литва реагираха на обвиненията на бившия германски канцлер

Полският външен министър Радослав Сикорски отговори на изявлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел, в което тя обвини Варшава, както и Литва и Латвия, в съпричастност за началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, съобщи Polsat News. Изданието припомни, че в свое скорошно интервю Меркел е заяви, че през 2021 г., заедно с френския президент Еманюел Макрон, е искала да организира преговори между Европейския съюз и руския диктатор Владимир Путин, но балтийските държави и Полша са се противопоставили.

Взривоопасно: Меркел обвини Полша и балтийските страни за войната на Путин в Украйна (ВИДЕО)

Реакцията на Сикорски

Според полския външен министър това е „толкова вярно“, колкото и изявлението на бившия германски канцлер, че никой от Централна Европа не е протестирал срещу „Северен поток“. „Това е абсолютната истина. Вижте как германското правителство реагира на това, което казах през 2007 г. за това, че не ни харесват споразумения, сключвани през главата ни. Очевидно канцлерът е забравила как собственото ѝ правителство реагира на нашите протести“, каза Сикорски, коментирайки забележките на Меркел.

Още: ЕС ограничава движението на руски дипломати: Не може да си ходят където си пожелаят

Мнението на Литва

Социалдемократът Ремигиюс Мотузас, председател на Комисията по външни работи на Сейма в Литва, заяви, че изявленията на Меркел не могат да се считат за официална позиция на Германия. Той твърди, че отношенията между Европа и Русия са били обтегнати много преди 2021 г.: „Крим беше окупиран през 2014 г. и всъщност отношенията с Русия вече бяха обтегнати от 2015 г. до войната в Украйна през 2022 г.... Минските споразумения не бяха подписани; Русия ги бойкотира, блокира и не се съгласи с някои от позициите им“, каза депутатът.

Той обаче призна, че позициите на западноевропейските и източноевропейските държави от ЕС по отношение на Русия се различават от дълго време: "Някои държави от ЕС вероятно все още се надяваха, че Русия ще прозре и не очакваха това пълномащабно нахлуване."

Мицотакис закуси с Меркел (СНИМКА)

Според консерватора Жигимантас Павилионис твърди, че Меркел умилостивява Путин.

"Меркел представлява дълга традиция в умилостивяването на Путин, благодарение на което руски танкове сега са както в Грузия, така и в Украйна. И ако тази линия беше продължила и днес, се опасявам, че те (руските танкове – бел. ред.) щяха да се озоват някъде по пътя към Берлин и на наша територия", каза той.

Той също така свързва изявленията на Меркел с вътрешната политика на Германия. В момента настоящият германски канцлер Фридрих Мерц изпитва трудности при провеждането на нова външна политика – рейтингът му на одобрение е паднал и Меркел се възползва от тази ситуация.

"Алтернатива за Германия": Меркел е виновна за загубата на контрол по границите

Снимки: Getty images