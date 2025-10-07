ЕС ограничава движението на руски дипломати: Не може да си ходят където си пожелаят

Като част от 19-ия пакет от санкции ЕС ще ограничи движението на руски дипломати в рамките на блока. Руските дипломати, базирани в столиците на ЕС, ще са длъжни вече да информират другите правителства за плановете си за пътуване, преди да преминат границите на приемащата страна. Предложението бе инициирано от Чехия, а последната членка на ЕС, която се противопоставяше на него - Унгария, вече оттегли ветото си, пише Financial Times.

Руските шпиони, действащи под дипломатическо прикритие, често управляват активи или операции извън приемащите страни, за да избегнат по-добре наблюдението, сочат данните на европейските разузнавателни агенции.

"Те са базирани на едно място, но действат на друго. Разузнавателните служби на приемащата страна знаят какво правят, но когота преминат границата, на тази страна може да й е по-трудно да ги наблюдава", казва висш дипломат от ЕС, позовавайки се на разузнавателни доклади.

Още: ЕС се провали с огромния заем от руски замразени активи за Украйна

"Русия не е част от Шенген, така че няма смисъл руски дипломат, акредитиран в Испания, да може да идва в Прага, когато си пожелае", каза чешкият външен министър Ян Липавски пред FT.

Чехия многократно е призовавала за ограничения върху движението на руски дипломати в рамките на ЕС. На 30 септември Прага забрани влизането в Чехия на руски дипломати и притежатели на служебни паспорти, които не са пряко акредитирани в страната. За първи път в ЕС: Чехия забрани влизането на руски дипломати

Приемането на 19-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия обаче може да се забави поради разногласия относно австрийското предложение за включване на отмяна на санкциите върху бившите активи на Олег Дерипаска (акции на стойност около 2 милиарда евро в австрийската строителна компания Strabag), за да се компенсира Raiffeisen Bank International за 2-те милиарда евро, които беше осъдена да плати от руски съд, пише FT.

Още милиарди от ЕС за Киев: Руски пари ще финансират украински дронове (ВИДЕО)