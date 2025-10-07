Войната в Украйна:

Директорът на ЕЦБ с позиция относно замразените руски активи

07 октомври 2025, 01:22 часа 452 прочитания 0 коментара
Директорът на ЕЦБ с позиция относно замразените руски активи

Всяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право, заяви вчера председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.

"Очакваме да видим, че всяка схема, която се обсъжда и в крайна сметка ще бъде представена в даден момент ще съответства на международните правила, на международното право“, каза Лагард пред евродепутати в Страсбург, цитирана от БТА.

В момента ЕС търси начини да финансира отбраната и възстановяването на Украйна с възлизащите на близо 210 млрд. евро руски суверенни активи, замразени на Запад от началото на руската инвазия, посочва Ройтерс.

Елин Димитров
