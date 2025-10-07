Кога един смартчасовник е наистина „умен“?

Смартчасовниците влизат в живота ни по различни причини. За едни те са верен партньор в спорта, който им помага да следят прогреса си и да оптимизират тренировките. Други ги избират заради постоянната свързаност и възможността да останат независими от смартфона поне за част от деня. Трети ги носят като стилен аксесоар, който допълва визията им. Но независимо дали мотивът е спорт, здраве, свързаност или стил, очакванията са едни и същи. За разлика от смартфоните, където различните модели обикновено акцентират върху камера, батерия или производителност, при смартчасовниците стандартът е ясен – те трябва да бъдат добри във всичко.

Майстор на всички занаяти

Днес ще разгледаме един от най-популярните смартчасовници на пазара. Новият Galaxy Watch8 от Samsung се предлага и във версия Classic, която добавя повече функции, но идва и с по-висока цена. Тук обаче ще се спрем на базовия модел, защото дори той може да отговори на очакванията на повечето потребители.

За тези, които търсят повече възможности от класически аналогов часовник и същевременно искат стилен аксесоар, Samsung Galaxy Watch8 40mm LTE е отличен избор. Той тежи едва 28,9 грама, а дисплеят му е защитен със сапфир кристал – комбинация от лекота и издръжливост в едно устройство.

Компактният 1,34-инчов екран с резолюция 438×438 пиксела предлага ясна и удобна визуализация, а модерният корпус лесно се комбинира с всеки стил на обличане. Здравината е подсигурена от военен сертификат MIL-STD-810H, а часовникът е водо- и прахоустойчив по стандарта IP68.

В основата на Galaxy Watch8 стои мощният процесор Exynos W1000, комбиниран с 2 GB RAM и 32 GB вградена памет. Тази конфигурация осигурява бързина, стабилност и достатъчно пространство за приложения, музика и други файлове. А при LTE версията часовникът може да работи и напълно самостоятелно.

Това дава свобода на потребителите, които предпочитат да оставят смартфона си у дома – те могат да приемат обаждания, да получават известия и да използват интернет директно от китката си. Благодарение на това, че поддържа NFC, устройството позволява и извършването на безконтактни плащания направо от часовника, което спестява нуждата да се носи портфейл.

За спортните ентусиасти и за всички, които обичат да полагат оптимални усилия за здравето си, моделът разполага с множество функции, които биха могли да бъдат полезни в тези направления. Galaxy Watch8 може да измерва пулса и нивото на кислород в кръвта, разполага със сензори за телесен състав, които дават информация за процента мазнини, мускулна маса и други ключови показатели, а също така може да прави електрокардиограма и да проследява сърдечния ритъм.

Вграденият мониторинг на съня спомага за оптимална почивка, като анализира дишането и фазите на съня, а множеството спортни режими следят всяка тренировка - независимо дали става дума за бягане, каране на колело, плуване или вдигане на тежести във фитнеса.

Не всички оферти са еднакви

Samsung Galaxy Watch8 е часовник, който задава стандарта за всички умни носими устройства през 2025 г. – модерен, функционален и винаги в синхрон с ритъма ни на живот.

В мрежата на Yettel Samsung Galaxy Watch8 40mm LTE се предлага на цена от 839,99 лв./ 429,48 евро в брой или 37,99 лв./ 19,42 евро на месец на лизингови вноски за две години, без условие за подписване на договор с абонаментен план. Освен изгодни условия за закупуване на устройството, операторът предлага и услугата multiSIM, която позволява да се ползва пълният потенциал на смартчасовниците с LTE функционалност.