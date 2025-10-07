"Много е вероятно Тръмп да получи Нобеловата награда за мир": Преподавател в НБУ с прогноза

Много е вероятно Доналд Тръмп да получи Нобеловата награда за мир, той показа изключителна енергичност и решителност.

Това каза пред БНР доц. Мира Майер, анализатор на процесите в Близкия изток и преподавател в НБУ, в коментар на непреките преговори в египетската столица Кайро между Израел и "Хамас" по обявения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на заложниците, държани все още от палестинската терористична политическа организация.

"Нека да видим заложниците да излизат и след това според мен ще има коридори с амнистия за лидерите на "Хамас" със семействата им да излязат от Газа. И Газа да бъде управлявана от мирно технократско правителство. Това са основните жалони по този мирен път. Да влезе и хуманитарната помощ в Газа", добави тя.

Това не са преки преговори, а преговори с посредници, които ще пренасят съобщенията между двете делегации, уточни доц. Майер.

При предаването на заложниците, държани от "Хамас", няма да има церемонии, каквито правеха при предходните такива събития, каза тя и добави, че това е съобщено от Червения кръст, които трябва да вземат живите заложници и да ги предадат на Израел.

"Планът трябва да продължи с оттеглянето на израелските войски до една жълта линия, която е начертана на картата, която президентът Тръмп по-рано оповести. Има проблеми с тази жълта линия - "Хамас" иска малко повече и по-различни площи, от които да се изтегли армията на Израел", коментира Мира Майер и припомни, че на 7 октомври се навършват две години от терористичната атака на "Хамас" над Израел, при която бяха убити 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

"Голяма част от израелското общество смята, че правителството на Нетаняху има принос, за да се случи нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Разследване може да се направи, когато няма военни действия, а те не са спрели през изтеклите две години", добави тя.

