Денков: Държавната машина на "ГЕРБ-Ново начало" работи срещу софиянци

07 октомври 2025, 11:15 часа 194 прочитания 0 коментара
Бившият премиер Николай Денков обвини правителството и институциите, "контролирани от ГЕРБ-Ново начало", че използват целия държавен апарат, за да саботират работата на Столичната община и кмета Васил Терзиев. В публикация във Facebook той заяви, че атаките не са насочени лично срещу Терзиев, а срещу гражданите на София, "защото избраха кмет, който не прави сделки с мафията".

По думите на Денков Министерството на околната среда и водите отнема лицензи на чуждестранни фирми, за да премахне конкуренцията при сметопочистването в столицата. Той напомни, че именно това министерство е направило 17 проверки на Столичното предприятие за третиране на отпадъци за година и половина, докато по време на управлението на ГЕРБ проверките са били само четири за осем години.

"МОСВ, което не знае къде има реки в България, сега се е заело да саботира решението на кризата с боклука в София", коментира Денков и допълни, че ще се търси отговор от институцията. Още: Общинско дружество ще събира боклука в "Люлин" и "Красно село"

Той остро критикува и МВР, което според него "нехае за подпалените камиони на фирма, която искаше да участва в обществените поръчки", както и за умишленото изсипване на боклуци в кварталите "Люлин" и "Красно село". За прокуратурата Денков заяви, че няма смисъл да се коментира, тъй като тя е "с незаконен главен прокурор".

Сезиране на КЗК и критики към Министерството на финансите

Денков обвини и Комисията за защита на конкуренцията, че "си прави имиджови акции", докато инфлацията расте "заради управлението на ГЕРБ-Ново начало". Той обяви, че ще сезира КЗК заради подозрения за картел между фирмите за сметопочистване.

"След три месеца изтичат още договори за чистотата, а вече се точат тройно завишени цени, които софиянци ще трябва да платят като данък рекет", предупреди Денков. Още: "Таки получава две зони, Вълка - една": Борис Бонев за търга за боклука на София

По думите му Агенцията за обществени поръчки към Министерството на финансите умишлено бави процедурите само на кмета Васил Терзиев и други опозиционни кметове, вероятно "с надеждата те да се провалят или да бъдат компрометирани чрез фалшиви показания".

В позицията си Денков атакува и районните кметове на "Люлин" и "Красно село", които според него действат като "лобисти на фирмите на мафията", вместо да защитават интересите на жителите. Той ги сравни с кметовете на Пловдив и Бургас, които "без проблем са натоварили гражданите си с 90-100% увеличение на цените за сметопочистване".

"В момента Васил Терзиев понася удари от всички страни, защото – за разлика от Бойко Борисов през 2009 година – отказва да се поддаде на натиска и да пусне мафията в София", подчерта Денков.

Според него решението на кризата с боклука ще бъде намерено и то ще е в интерес на столичани. Денков призова гражданите да останат спокойни и да не се поддават на провокации през следващите дни. Още: От "мачът не е нагласен" до "Таки превзема боклука на София": Битката за над 500 млн. лева

"Мобилизиран е целият ресурс на Столичната община – има ежедневна комуникация, екипи и доброволци на терен, които ориентират хората къде и как да изхвърлят отпадъците си", посочи той.

В заключение Денков определи кризата като "възможност за трайно решение – без мафия, без рекет и без данък корупция".

"Можем да се справим заедно", завършва публикацията му.

