След загубата на Ливърпул от Челси: Рууни разсипа от критики Мохамед Салах

07 октомври 2025, 11:03 часа 316 прочитания 0 коментара
Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Уейн Рууни критикува представянето на нападателя на Ливърпул Мохамед Салах при загубата от Челси (1:2) в 7-ия кръг на Висшата лига.

"Не обича да играе в защита" 

„С пристигането на играчи като Александър Исак, Екитике и Флориан Вирц и парите, които клубът похарчи, какво си мисли Салах сега? Най-добрите играчи имат его. Когато всичко върви добре, вкарваш голове и печелиш мачове, отборът ще приеме това".

Уейн Рууни

"Но през последната седмица поставих под въпрос работната му етика. Знаем, че Салах не винаги се връща и не обича да играе в защита, но срещу Челси бекът беше разкъсван и той просто гледаше“, каза Рууни пред BBC.

33-годишният Салах е отбелязал три гола и е направил три асистенции в 10 мача този сезон.

Бойко Димитров
