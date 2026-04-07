Кога се приготвят козунаците за Великден - традиции и обичаи

Козунакът е традиционен празничен сладкиш, който се пече за Великден. Приготвя се в знак на благоденствие и като символ на светлия празник Възкресение Христово. Козунакът е символ на нов живот и победа над смъртта. Поставя се във великденска кошница заедно с други продукти и се освещава в църквата.

Ето кога е най-добре да се приготвят козунаци за Великден и какви са традициите.

Кога да приготвим козунак за Великден?

Традиционно домакините почистват домовете си и вършат работата в кухнята на Велики четвъртък, който тази година се пада на 9 април. Според свещеници това е най-добрият ден за печене на козунаци и боядисване на яйца. Освен това, добър ден е Велика събота, която тази година се пада на 11 април, в навечерието на Великден.

При приготвянето на козунака е добре да се помолим. Първата молитва, която трябва да се прочете, е „Отче наш“. Можете също така да помолите Бог със свои думи да благослови великденския хляб в началото на приготвянето му, за да втаса и да бухне добре, а също и да го прекръстите преди печене.

Можете да кажете обръщението със свои думи: „В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи, благослови това дело да започне добре и да завърши, да се изпече, така че този великденски козунак да бъде радост за всички, които ще го ядат.“

Според свещеници можете да изречете молитвата със свои думи, основното е да говорите от сърце.

В народните вярвания съществуват суеверия, че жената не може да пече козунаци по време на менструация или по време на бременност. Но според свещеници такива забрани няма. Всеки, който иска да приготви козунак, има време и вдъхновение, може да се заеме със задачата да приготви великденското лакомство.

Свещениците припомнят, че един от най-големите добродетели за християнина е благоразумието. Ако една жена чувства например, че има затруднения поради менструация, бременност или е в лошо настроение, тогава не бива да го прави насила и по-добре да не се захваща с приготвянето на козунак. В случая всяка лоша и негативна помисъл ще се предаде на хората, които консумират козунака.

