Кой е д-р Виктор Чанг: Лекарят, който дари много хора с нови сърца

По този повод ще ви разкажем малко повече за Виктор Чанг, който си отива едва на 54 години, но завинаги променя света на медицината чрез разработването на достъпна изкуствена сърдечна клапа и осъществява успешни сърдечни трансплантации.

Роден е на 21 ноември 1936 г. в Китай. Смята се, че след като вижда как майка му умира мъчително, решава да се занимава с медицина. През 1951 г., когато Виктор е на 15 години, за да избегне политическите сътресения в Хонконг по това време, баща му го качва на параход за Австралия. През 1962 г. се дипломира в университета в Сидни с бакалавърска степен по медицина и хирургия.

Today, we reflect on the remarkable life of Dr. Victor Chang, a visionary in cardiovascular medicine. His pioneering work as a cardiac surgeon touched countless hearts and paved the way for advancements in healthcare. 🩺💙 #DrVictorChang #MedicalPioneer pic.twitter.com/kbEzrYG8bS