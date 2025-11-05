Коледни пости 2025: Кога започват и кой НЕ трябва да пости?

Какво можете да ядете по време на Рождественския пост и какво не можете да правите през това време?

През ноември православните християни започват последния си пост за годината - Рождественския пост. Коледните пости са един от най-дългите и важни периоди на духовно пречистване. Той завършва календарната година и предшества големия празник Рождество Христово. Ето кога започва Рождественският пост през 2025, какви храни са разрешени през този период и основните му забрани.

Кога започва Рождественският пост през 2025 година?

Рождественският пост, известен още като Филипов пост, започва през ноември и завършва в навечерието на Коледа – денят преди Рождество Христово, откъдето идва и името му. Наречен е Филипов пост в чест на апостол Филип, чиято памет Църквата почита на 14 ноември по нов стил (27 ноември по стар стил). Рождественският пост продължава 40 дни.

Според църковните правила, този пост е вторият по важност след Великия пост, макар и по-малко строг. По време на Рождественския пост е важно православните християни да помнят, че основното въздържание не е в храната, а в духовните дела. През този период е важно човек да пречисти мислите, думите и действията си, както и да посещавате църковни служби, можете да се изповядате. Важно е да простите на всички, които са ви обидили. Вършете колкото се може повече добри дела, помагайте на нуждаещите се.

По време на Рождественския пост трябва да се спазват определени забрани. Не трябва да клеветите, да лъжете, да осъждате други, да започвате конфликти. По време на постите трябва да се избягва тютюнопушенето, пиенето на алкохол и преяждането. По време на постите е забранено празнословието. В този период трябва да се избягват шумните празненства.

Коледният пост изисква въздържание от месо, мляко, масло и яйца. Той изключва всички животински продукти, но в определени дни са разрешени риба и морски дарове. Задължително е да се консумира риба на 6 декември, когато църквата отбелязва Никулден. През останалата част от поста протеините могат да се набавят от бобови растения, гъби и ядки. Но най-важното, към което трябва да се придържат всички постещи, е духовната чистота - чистова в мислите и постъпките.

Постът е противопоказан за деца под 7-годишна възраст, бременни жени, наскоро оперирани или страдащи от диабет, хора със стомашно-чревни проблеми, както и страдащите от тежки заболявания.

