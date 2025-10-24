Колко често трябва да миете косата си, за да предотварите косопад?

Въпросът колко често трябва да си миете косата тревожи почти всички жени. Някои смятат, че косата трябва да се почиства всеки ден, докато други са убедени, че честото миене може да бъде вредно. Но какво казват експертите - трихолози и учени, които изучават здравето на косата и скалпа? Техният отговор може да изненада дори тези, които отдавна се смятат за експерти в грижата за косата, пише изданието Health.

Колко често трябва да си миете косата: отговорът на трихолозите

Според трихолозите няма универсална честота на миене, защото всичко зависи от типа скалп, структурата на косата и начина на живот. Ако имате мазен скалп, трябва да миете косата си през ден или дори всеки ден - не е вредно, просто трябва да изберете мек шампоан без сулфати.

За нормална или комбинирана кожа на скалпа оптималната честота на измиване е 2-3 пъти седмично. Честото измиване обаче ще навреди само на сухата коса. В този случай е достатъчно веднъж на всеки 4-5 дни, за да се избегне отмиването на естествения защитен слой себум.

Проучванията показват, че чистотата на скалпа влияе пряко върху растежа на косата, съобщава изданието. Ако порите му са запушени със себум и прах, това блокира притока на кислород, което може да забави растежа и дори да причини косопад. Прекомерната чистота обаче е и вредна: честото миене с агресивни шампоани разрушава кожния микробиом, което води до сухота, раздразнение и пърхот.

Как да откриете идеалната честота на миене на косата си: съвет от експерти

Ако косата ви загуби обем и блясък на втория ден, мийте я по-често, през два дни. Ако след измиване се появи сухота или сърбеж, напротив, дайте почивка на скалпа си - добавете поне още един ден към честотата на миене на косата ви.

Непременно детоксикирайте скалпа си веднъж седмично: лек пилинг или маска на базата на глина и цинк са отлично средство за пречистване на скалпа и осигуряване на здравословна среда за растеж на косъма. За да запазите косата си свежа по-дълго, нанесете шампоан само в корените и изплакнете дължините с пяната, която се отцежда. Никога не нанасяйте шампоан директно по дължините на косата.

Винаги завършвайте измиването с хладка вода - това затваря кутикулата на косъма, придавайки му естествен блясък.

Важно: Статията е единствено с информативен характер! Тя не замества консултацията със специалист!

