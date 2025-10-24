Ангел Кунчев: Безплатни ваксини и за децата

В безплатната програма за ваксиниране срещу грип, която е за възрастните хора, да бъдат включени и децата. Това каза пред журналисти доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, по време на семинар „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус-свързани ракови заболявания“. С програмата сега се осигуряват 100 хиляди ваксини срещу грип за възрастните хора на и над 65-годишна възраст, добави той.

Преди дни в страната бяха доставени 15 хиляди дози назална ваксина срещу грип, която се поставя на деца.

Вероятно към края на ноември ваксините срещу грип, които са доставени в аптеките, ще бъдат изчерпани, каза още доц. Кунчев и посочи, че в момента 25-30% от случаите на вирусни заболявания се дължат на COVID-19, останалите – на други вируси.

През септември започна имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Ваксината е безплатна.

