Бутчета или гърди? Ето как да изберете най-доброто пилешко за вашата трапеза

Пилешкото месо е един от най-разпространените източници на протеини. Много от нас знаят, че пилешкото месо е богато на протеини и други хранителни вещества, но не всички части от пилето са еднакво хранителни.

Още: Забравете за витамините – направете си тази пробиотична напитка у дома

Има различни разфасовки пилешко месо, но най-често срещаните включват гърди, пържили, бутчета и крилца. Всяка от тях има своите предимства и недостатъци по отношение на хранителни вещества, вкус и текстура.

В тази статия ще разгледаме пилешките бутчета спрямо пилешките гърди и дали едното е всъщност по-хранително от другото.

Какво трябва да знаем за пилешкото бутче

Съдържанието на мазнини и богатият вкус отличават пилешките бутчета от другите части на птицата. „Пилешките бутчета имат по-високо съдържание на мазнини, което поддържа месото сочно и крехко“, казва Бес Бергер - диетолог. „Те идват от по-тъмните, по-активни части на птицата, което им придава по-дълбок и по-силен вкус.“

Още: Най-мощната противовъзпалителна храна според учените – вероятно вече я имате в кухнята

„От хранителна гледна точка, пилешките бутчета са солидни източници на протеини. Те също така осигуряват други хранителни вещества, като желязо и цинк“, казва Бергер. Можете да направите пилешките бутчета по-постни, като изберете без кожа, отбелязва тя. Това намалява количеството мазнини и калории, като същевременно запазва вкуса.

По-богатият вкус прави пилешките бутчета популярни в голямо разнообразие от ястия, а тъй като са с високо съдържание на мазнини, не се преваряват лесно.

Какво трябва да знаем за пилешките гърди

Пилешките гърди се отнасят до постната част, която се получава от гръдния мускул на птицата. С по-ниско съдържание на мазнини, те се считат за вид „бяло“ месо. Понякога се бъркат и с филето - по-малка ивица месо, която се получава от гръдния мускул. Подобно на пилешките бутчета, пилешките гърди могат да се сервират с кост и кожа, въпреки че премахването на кожата ги прави по-постни.

Още: 6 зеленчука, които запазват повече витамини, когато са замразени

Освен това са известни с хранителната си плътност. „Пилешките гърди са един от най-добрите постни протеини“, казва Бергер. „Те са с ниско съдържание на мазнини, с високо съдържание на протеини и с по-ниско съдържание на калории от другите разфасовки.“ Те също така осигуряват някои микроелементи, като фосфор и калий.

Въпреки че са с по-ниско съдържание на мазнини, пилешките гърди са все така многофункционални, с много начини за приготвянето им. „Те са идеални за бързи методи за готвене, където поддържането на влага е ключово, като например сотиране или поширане“, казва Бергер. И ако се притеснявате от липса на вкус, не се притеснявайте. „Пилешките гърди лесно абсорбират маринати, подправки и сосове“, добавя Бергер.

Коя част от пилешкото месо е по-подходяща за вас

Както пилешките бутчета, така и пилешките гърди имат много какво да предложат. Пилешките бутчета са малко по-лесни за готвене, тъй като съдържанието на мазнини ги предпазва от прегаряне и изсъхване. Освен това те са по- бюджетен вариант.

Още: Тялото ви има нужда от това, а вие дори не подозирате

От хранителна гледна точка, пилешките гърди са по-добри по няколко начина – те са с по-високо съдържание на протеини, но с по-ниско съдържание на мазнини и калории. Най-добрият вариант обаче зависи от индивидуалните нужди и предпочитания.

„Ако искате постен протеин с минимално количество мазнини, пилешките гърди са най-добрият ви избор“, казва Бергер. „Ако искате вкус, малко мазнини и малко повече желязо и цинк, бутчетата са за вас.“

Има си плюсове и от двете и за щастие не е нужно да изключвате едното или другото. Балансираната диета може да включва и двете. „Смесването на бутчета и гърди прави ястията ви вълнуващи, а тялото ви получава редица хранителни вещества“, казва Бергер. „Размяната на двата вида месо е интелигентен начин да балансирате приема на постни протеини и да поддържате ястията интересни и засищащи.“

Още: Топ 4 храни пълни с фибри