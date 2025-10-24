Войната в Украйна:

24 октомври 2025, 14:07 часа 0 коментара
Тялото ви има нужда от това, а вие дори не подозирате

Съдържание:

В днешния забързан свят, в който готовите храни често заменят истинската пълноценна храна, един от най-пренебрегваните елементи в менюто ни са фибрите. Те не са модерна диетична прищявка, нито поредната „суперхрана“ — а жизненоважна част от балансираното хранене, която често остава на заден план.

Липсата на фибри в менюто ни може тихо, но осезаемо да повлияе на храносмилането, енергията и дори на дългосрочното ни здраве. Въпросът не е дали имаме нужда от тях, а как да ги върнем на заслуженото им място в ежедневното ни хранене.

Какво показват изследванията

Според специалистите, повечето хора не приемат достатъчно фибри дневно – около 97% от мъжете и 90% от жените не отговарят на препоръчителните количества. Това е обезпокоително, тъй като фибрите играят ключова роля за цялостното ни здраве, подпомагат храносмилането, поддържат здравето на сърцето и намаляват риска от хронични заболявания като диабет, затлъстяване и някои видове рак.

Защо фибрите са толкова важни за организма

Регистрираният диетолог Аманда Сауседа обяснява, че „фибрите са отборен играч“, защото не само подобряват храносмилането, но и помагат за регулирането на кръвната захар и контролиране на теглото. Най-добрият начин да си набавите достатъчно фибри е чрез пълнозърнести храни като плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки и пълнозърнести храни.

Кога трябва да приемаме хранителни добавки

Добавките с фибри обаче могат временно да помогнат, когато хранителните източници са недостатъчни или се появят храносмилателни проблеми. Ако страдате от запек в продължение на дни, чувствате се подути, постоянно гладни или имате висок холестерол, хранителната добавка може да предложи краткосрочно облекчение.

Въпреки това, експертите предупреждават, че ако разчитате изцяло на добавки, може да пропуснете ценни хранителни вещества, които се намират в богатите на фибри храни. Диетологът Мади Паскуариело съветва да започнете бавно, да избирате неовкусени, прозрачни продукти и да се консултирате с лекар за персонализирани насоки.

Фибрите: полезни не само за организма

Изследванията показват, че фибрите са полезни както за тялото, така и за околната среда, като насърчават диети, богати на растителни храни. Диетите с високо съдържание на фибри често са по-устойчиви, защото се фокусират върху плодове, зеленчуци, зърнени храни и бобови растения, а не върху ресурсоемки животински продукти.

В крайна сметка, добавките могат да бъдат полезен мост – но не и заместител – на разнообразната, богата на фибри диета. Целта е да се консумират повече растителни храни, които подхранват тялото ви, подпомагат здравето на червата и спомагат за опазване на нашата планета.

Фибрите може да изглеждат като дребен детайл в храненето, но именно те държат цялата система в баланс. Те са прост, достъпен и естествен начин да се грижим за тялото си — без крайни диети и сложни режими.

Малките промени, като добавяне на повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти в ежедневието, могат да направят осезаема разлика. В крайна сметка, грижата за здравето започва не с крайности, а с постоянство — и фибрите са една от най-лесните, но най-силни стъпки в тази посока.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

