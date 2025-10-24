Димитровска задушница 2025: Кога се пада и какво се прави

Утре, събота, 25 октомври, в някои части от страната се отбелязва Димитровска задушница - това е задушницата преди Димитровден, който се пада на 26 октомври. Според народните вярвания св. Димитър и Архангел Михаил са братя и затова има както Архангелова задушница, така и Димитрова задушница.

Димитровска задушница - какво трябва да знаете за нея

На тази Задушница се отслужват молитви за всички починали православни християни. В манастирите тя е била ден за възпоменание на починалите братя, с възпоменателни служби и обилна трапеза за монасите. В мирянската общност това е бил ден за възпоменателни служби и милостиня.

Димитровската задушница е свързана и с празника на Свети Димитрий Солунски, предимно чрез църковната традиция и логиката на литургичния календар.

В събота, в деня на тази Задушница, традиционно се отслужва специална панихида за починалите православни християни – не само за роднини и приятели, но често и за всички починали. В църквите в петък вечерта се провежда голяма панихида (парастас), а в събота сутринта се отслужва божествена литургия с панихида и обща панихида.

След църковната служба мнозина се отправят към гробището, за да посетят гробовете на починали близки и да ги почистят – премахват отломки и трева, поправят огражденията, засаждат цветя и палят свещи. На гробището се провеждат и възпоменателни трапези. Раздават се напитки, храна, питки и задължително варено жито. Често, в навечерието на възпоменателната служба, вярващите носят храна в църквата за нуждите на енорията или за бедните. Вярва се, че получателят на дарението ще се помоли за всички починали преди трапезата.

В миналото, според традицията, се е приготвяла щедра поменна трапеза, а в някои региони по време на храненето на масата са се поставяли отделни лъжици в памет на починалия.

Починалите се почитат в събота, защото съботата символизира мир и почивка, установени от Бога още от самото сътворение, а за християните тя се е превърнала в ден на молитва и духовен мир, предвещаващ вечния мир в Небесното царство.

Както на всеки празник, така и на този ден, Църквата осъжда сквернословието. Забранено е да се говори лошо не само за живите, но и за мъртвите. На този ден не трябва да се отказва помощ и храна на нуждаещите се.

След тази Задушница следва последната за годината Задушница - Архангелова задушница, която тази година се пада на 1 ноември.

