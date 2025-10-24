Управляващите се отказват от такса "водомер"

Призовавам народните представители да отхвърлят текстовете за т.нар. такса "водомер" от проекта на Закон за ВиК. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред медии в Болярово. Той напомни, че законопроектът е подготвян няколко години от различни правителства, но се внася сега, тъй като приемането му е условие за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Това е единственото обстоятелство сега да коментираме закона и той да бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Аз никога не съм подкрепял т.нар. такса "водомер" и призовавам народните представители да я отхвърлят, както и други текстове, тъй като те не са добре обмислени, когато е писан законопроектът, и сега будят спорове“, подчерта министърът.

Той изрази надежда народните представители да проявят разум и след дебат да излязат с нов закон, който е от полза на гражданите, общините и ВиК операторите, защото интересите им трябва да бъдат съчетани.

Министърът обясни, че идеята за такса "водомер" е била да се въведе механизъм за поддръжка на водопроводните системи по аналогия с електропреносната мрежа, за която се дължи такса. "Очевидно обаче това не среща разбиране и не е намерен компенсаторен механизъм, поне в тези текстове на закона, както е при електропреносната мрежа, където при липса на качество или прекъсване на услугата потребителите получават обезщетение", коментира още той.

Иванов добави, че ако народните представители намерят възможност за подобен баланс, могат да го приемат. "Ние сме изпълнили своя ангажимент – да внесем закона, за да не се стигне до наказателна процедура от Европейската комисия. Оттук нататък всичко е в ръцете на Народното събрание. Трябва да имаме Закон за ВиК, защото това е условие по Плана за възстановяване и устойчивост", категоричен бе Иван Иванов.