Нарушава санкциите "Магнитски": Сигнал до САЩ срещу Пеевски

24 октомври 2025, 14:56 часа 1102 прочитания 0 коментара
Сигнал до службата OFAC в САЩ, която, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими, са подали от "Да, България". Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства, включително и в щатски долари, от Делян Пеевски през българска банка. Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски".

Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо "Лукойл", така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.

По-рано в парламента Мирчев коментира, че Делян Пеевски и Бойко Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от санкциите по "Магнитски" през сделка с "Лукойл" и през газопровода "Турски поток". 

"През последните две години Борисов има няколко срещи с хора с влияние във Вашингтон с въпроса "да направим нещо, за да извадим Пеевски от "Магнитски". Основаната цел на "голямото Д" е да бъде изкаран от "Магнитски", каза Мирчев.

Парламентът реши, че продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите. ОЩЕ: Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

 

 

Виолета Иванова
