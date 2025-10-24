Жалко! Още една загуба за Александър Василев на финалния турнир в Китай

Една от големите тенис надежди на България Александър Василев ще играе за разпределението на местата от пето до осмо на Финалния турнир на най-добрите юноши за сезона ITF Junior Finals 2025 в Чънду, Китай. Поставеният под номер 1 българин загуби от третия в схемата Якопо Вазами (Италия) с 4:6, 0:6 и остана на последната четвърта позиция в група "А" с три поражения.

Александър Василев ще спори за пето място

18-годишния Василев беше пробит в началото, като при резултат 0:2 срещата беше прекъсната за един час, а след това продължи да се играе в зала. До края първия сет нови пробиви нямаше и така Вазами го спечели с 6:4. Във втората част българинът, финалист от Откритото първенство на САЩ през септември, не хвърли всички сили и не успя да вземе гейм.

✅💙 6-4 6-0! Jacopo Vasamì batte anche Alexander Vasilev e passa a punteggio pieno il girone delle ITF Junior Finals. pic.twitter.com/Pif8ln58vc — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 24, 2025

Вазами пък спечели групата с три победи, а на второ място завърши румънецът Яник Теодор Александреску, който записа втория си успех днес в надпреварата след 6:3, 6:0 над Оскари Палданиус (Финландия). Двамата продължават на полуфиналите, за които се класираха още и първите двама от група "Б" Андрес Сантамарта Ройг (Испания) и Макс Шьонхаус (Германия), предава БТА.

В борбата за местата от пето до осмо Василев ще играе утре срещу третия от група "Б" Джак Кенеди (САЩ), а в другата среща от втората четворка Палданиус ще се изправи срещу Бенджамин Уилуърт (САЩ).

