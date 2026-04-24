"Перфектно време през уикенда": Проф. Рачев каза кога пак почва да вали

24 април 2026, 7:51 часа 600 прочитания 0 коментара
Събота и неделя времето ще е перфектно. Много хубаво време. Топло ще е и над цяла Европа. Очаква се промяна в сряда, но може да се отложи и за четвъртък. Оттече и прогнозата на американците в периода 1 - 3 май дори сняг да завали. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев. И добави, че в целия Сибир няма студ. "Няма откъде да дойде студено време", каза той.

В София около 1 май се очакват малко по-ниски температури - около 15 градуса. "По Гергьовден вече ще е друго", обясни синоптикът. И добави: "Хората казват "На Гергьовден всяка капка е жълтица", а трябва да е "след Гергьовден".

Според прогнозата му на 6 май ще е хем топло, хем ще вали.

Времето днес

Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса. В София минималната температура ще е около 6 градуса, максималната – около 17 градуса. 

През почивните дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от западната четвърт, температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще са между 5 и 10 градуса, а максималните – между 20 и 25 градуса.

Късно през деня в неделя вятърът ще се усили и ще се ориентира от север, с него за кратко ще проникне студен въздух.

Виолета Иванова Отговорен редактор
