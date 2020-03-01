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КЪСМЕТЧЕ за 1 март според зодията

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КЪСМЕТЧЕ за 1 март според зодията
Снимка: iStock/Guliver
Овен

Нова придобивка, за която отдавна сте мечтали.

Телец

Голяма изненада от много близък човек.

Близнаци

Вълнуващо приключение с нов човек.

Рак

Днес е вашият ден, всяко начинание ще има успех.

Лъв

Мил SMS, който ще ви усмихне.

Дева

Здрави ли сме, всичко ни върви. Това е вашето късметче.


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