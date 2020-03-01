КЪСМЕТЧЕ за 1 март според зодията 01.03.2020 07:34 922 0 Снимка: iStock/Guliver Сподели Сподели Сподели Овен Нова придобивка, за която отдавна сте мечтали. Телец Голяма изненада от много близък човек. Близнаци Вълнуващо приключение с нов човек. Рак Днес е вашият ден, всяко начинание ще има успех. Лъв Мил SMS, който ще ви усмихне. Дева Здрави ли сме, всичко ни върви. Това е вашето късметче. ВИЖТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЗОДИИ ТУК! Actualno.com Редактор: Ева Петрова Етикети: късметче Предишна Новините от днес Следваща
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