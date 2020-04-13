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КЪСМЕТЧЕ за 13 април според зодията

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КЪСМЕТЧЕ за 13 април според зодията
Снимка: iStock/Guliver
Овен

Пада ви се най-желаното късметче - ЗДРАВЕ!

Телец

Животът е като огледало. Ако ти му се усмихнеш, той ще ти отвърне със същото!

Близнаци

Усмихнете се, защото съдбата ви е подготвила любовна изненада.

Рак

Късметът днес ще го намирате у дома - само се огледайте и вижте колко богат човек сте.

Лъв

Днес е вашият ден, всяко начинание ще има успех.

Дева

Ново бизнес начинание ще ви донесе много успехи и пари.

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