Лупита и Кармен: Сиамските близначки с една репродуктивна система, но различни мечти (СНИМКИ)

Животът им започва изключително трудно, а опцията за операция за разделяне не стои на дневен ред, тъй като може да е фатална за едната или и за двете сестри. Още от мънички те трябва да се борят с всички физически, емоционални и социални предизвикателства, които изникват пред тях. Започват да ходят на физиотерапия, за да се научат как да седят и да ходят. Така двете успяват да направят първите си стъпки на 4-годишна възраст.

Снимка: Lupita/Instagram

Днес, момичетата вече са големи и изпитват нови и по-силни емоции. Например, Кармен си има приятел, а Лупита се определя като асексуална и не търси подобни отношения. По този повод Кармен признава, че нито е искала, нито се е опитвала да прикрие по някакъв начин факта, че има сиамска близначка. С приятеля си тя се среща в приложение за запознанства. Двамата не са интимни и по-скоро са много близки приятели, които обаче говорят за бъдещ годеж.

И двете сестри мечтаят да работят във ветеринарната индустрия, а Лупита се надява да стане и сценарист на комедии. Кармен споделя, че със сестра ѝ имат еднакъв вкус за облекло, а тяхна съседка шие дрехите им още откакто са на 5 години.

Снимка: Lupita/Instagram

Близначките обаче се стараят да имат свой специфичен външен вид – например Кармен има пиърсинг на носа. Двете също могат да усетят чувствата си - буквално. "Мога да усетя, когато Кармен е разтревожена или е на път да заплаче", разкрива Лупита в интервю за местни медии.

Въпреки нестандартния си начин на живот, двете са щастливи и си спомнят, че са имали радостно детство и една и съща група приятели от малки.

We’re conjoined twins and share a vagina — but only one of us has a boyfriend, 22-year-old Lupita and Carmen Andrade pic.twitter.com/j4BE13DsIt