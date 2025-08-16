Мидите не са просто сувенири: Те защитават, украсяват и привличат късмет. Ето как да го направите

Мидите са красиви, уникални и магически – като звука на вълните, омагьосани в тях. Мидите не са обикновен сувенир за почивка! Те съдържат силите на морски вещици или поне така твърдят редица езотерици. Те могат да се използват като мълниеотводители срещу вредна радиация или за комуникация с духовен водач.

В миналото мидите са били много ценни. Те са били сантиментални декорации, ценна валута, инструменти – включително магически – и дори съдове и посуда. Хората, живеещи по океанските брегове, са ги използвали в ежедневието и в магията.

Преди раждането на нов член на племето се е търсела подходяща мида, която да донесе на бебето спокоен сън и защита. Преди това обаче те са били използвани в ритуали, които са свързвали живота на новороденото с живите води на морето или океана. Отвара от специални билки се е изливала в мида, избрана за детето, измивала се е над главата му и след това се е поръсвала с морска вода, докато се е стояло сред бушуващите вълни. След церемонията в черупката се правела дупка, за да може да се окачи около врата на бебето.

Още: Новолунието през август 2025: Възможност да започнете отначало, но има уловка

Мидените черупки в Древна Гърция и Рим

Древните гърци посвещавали черупки каури на богинята Афродита, виждайки формата им като представителна за женските репродуктивни органи. Те били талисмани, които засилвали сексуалната функция и лекували безплодие.

Римляните, наблюдавайки гърците, започнали да поставят черупки в спалното бельо, за да стимулират емоциите в спалнята, докато римските жени ги търкали в долната част на корема си, за да изпълнят мечтата си за здраво дете. Черупките на Свети Яков придружавали поклонниците, за да ги предпазят от грабежи и служели като лъжици по време на хранене.

Още: Методът 3-6-9: Мощен ритуал за сбъдване на желания

Тайните на магията на морските черупки

Как можете да използвате силата на мидите, които събирате по време на почивка? Те ще работят самостоятелно всеки ден, защитавайки дома ви и генерирайки постоянно положителна енергия, мир и щастие. Просто трябва да знаете как да ги позиционирате, за да не блокирате благотворното им въздействие. Всяка морска черупка трябва да има подходящо място във вашия дом.

Подредете ги близо до външните стени на дома си върху маси и рафтове, като острите им ръбове са обърнати към прозорците и вратите, а отворите - към вътрешността на стаята. По този начин ще защитите пространството си от зли същества, недружелюбни хора и всякаква негативна енергия. Центровете на морските раковини, обърнати към центъра на стаята, ще донесат сила, жизнена енергия, хармония и съзидателна мощ на моретата и океаните във вашия дом и неговите обитатели.

Още: Какви особености има приготвянето на салата с миди

Използвайте полезните честоти, излъчвани от морските раковини, за да елиминирате вредното електромагнитно излъчване от вашия телевизор, телефон или компютър, като ги поставите близо до тях.

По-големи, спираловидно усукани раковини могат да се използват за комуникация с вашите духовни водачи. Поставете ухото си близо до отвора на раковината, затворете очи и тихо се вслушайте в шумоленето ѝ. Мислено попитайте дали има някакво съобщение за вас и може би ще чуете точно това, от което се нуждаете точно сега, за да продължите напред, да решите проблем или да вземете правилното решение.

Раковини и суеверия

Бременните италиански, испански и португалски жени носят колиета от малки раковини в продължение на девет месеца, за да осигурят здравословно раждане и да предпазят себе си и бебетата си от зли магии.

Още: Тази салата от миди с чесън и копър си е истински хит през лятото

В Нигерия оракулът Ифа е известен. Използвайки раковини, подредени като карти Таро, племенният гадател чете отговорите на бога на мъдростта Орунмила.

В Нова Гвинея вещиците използват нанизи от раковини, за да отменят магии и да прогонват болести.

Японците окачват ноктеста раковина – бодливата черупка на тихоокеански охлюв – над вратата си, за да предпазят домовете си от мълнии и пожар.

Фиджийците си осигуряват безопасно завръщане у дома и изобилен улов, като окачват Ovula ovum – овални, бели, порцеланови раковини – на носа на лодките си, действащи като магически компаси и амулети за изобилие.

Ритуал за пари и здраве

Това е универсален ритуал, който ще ви помогне да привлечете пари, любов или да възстановите здравето.

Вземете раковина, направена от две половини на разстояние поне 3 см една от друга. Разделете я. Ще ви е необходима по една половина за всяко намерение. Вземете го и кажете:

„Черупка, предназначена за мен,

донеси ми това, което желая!“

Поставете я на масата и пригответе: розова свещ и розови листенца за любов, зелена свещ и карамфил за пари и синя свещ и градински чай за здраве. Поставете ръката си върху билките, визуализирайте желанието си, излейте енергията му в тях и кажете:

„Любов, любов, любов за мен“, „Пари, пари, пари привличам като магнит“ или „Здраве, здраве, здраве винаги с мен“.