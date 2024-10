Модел на 81 години е финалистка в конкурса "Мис Вселена Корея" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Модел на 81 години участва в конкурса "Мис Вселена Корея" и се класира сред финалистките в компанията на 31 много по-млади конкурентки.

Чои Сун-хуа, бивша служителка в болница, започва кариерата си на модел през 70-те години на миналия век. Преди началото на конкурса тя заяви, че е горда, че дори на тази възраст е имала куража да приеме това предизвикателство. "Искам хората да ме видят и да разберат, че можеш да живееш по-здравословно и да намериш радост в живота,... да се предизвикаш да постигнеш мечта", казва тя, цитирана от Асошиейтед прес.

Конкурсът в крайна сметка бе спечелен от Хан Ариел, 22-годишна възпитаничка на училище за мода, която ще замине за столицата на Мексико за участие в "Мис Вселена" през ноември.

Преди година за Чои Сун-хуа щеше да е невъзможно да се състезава в конкурса, тъй като "Мис Вселена" беше ограничила участието на жени на възраст между 18 и 28 години. Това изискване, което отдавна предизвикваше критики, беше отменено тази година.

Организаторите на корейския конкурс също така премахнаха дефилето по бански костюми и изискванията, свързани с образование, ръст и владеене на чужди езици, за да могат да се включат повече жени.

