Мощен ритуал за освобождаване от минали събития и хора, които ще ви даде ново начало

Напишете това, за което вече не искате да се държите

Всеки път, когато искате да изчистите нежелани спомени и състояния от живота си, ритуалът с горяща купа предлага свещен и мощен начин за освобождаване от негативността.

Целта на ритуала с горящата купа е да се създаде място за ново начало. Може да се извърши навсякъде, самостоятелно у дома или на събиране с други хора.

Как работи ритуалът с горяща купа? Можете да започнете, като си припомните какво трябва да освободите. Оставете чувствата да ви дойдат.

След това, на лист хартия, запишете освобождението си. Освобождаването започва в момента, в който запишете перото. Именно вашето съзнание започва активирането на освобождаването на проблеми, мисли и неща от живота ви.

Опишете събитията толкова подробно или толкова малко, колкото искате. Може да бъде просто като име или дума, или по-задълбочено. Нека сърцето ви се отвори за потока, докато той освобождава стари рани, негативизъм или нездравословни модели на мислене.

Визуализирайте как димът завладява мислите ви

След това можете да започнете огнената церемония.

На безопасно място запалете огън в тенджера или купа или се съберете около камина или огнище. След това пуснете хартията в огъня. Докато гледате как хартията гори, визуализирайте как нежеланите ви мисли се издигат в дима, освобождавайки се от вас.

Позволете си да изпитате каквото и да чувствате: страх, тревожност, тъга, загуба, благодарност. Нека чувствата се издигнат, докато огънят поглъща хартията ви.

Предложете потвърждение за освобождаване

Завършете церемонията с утвърждение. Докато димът се издига нагоре, кажете думи за освобождаване, като например:

Днес се освобождавам от това, което не искам. Пускам го и позволявам на Бог да свърши работата в това свещено преживяване. В това преживяване съм изцелен и обновен. Отварям сърцето си за любовта и съм благословен с мир, радост и хармония.

След като хартията е изгорена и охладена, можете да разпръснете или духнете пепелта на вятъра или да я излеете във воден басейн, далеч от вас и вашия имот.

Направете списък за утре

След като сте завършили ритуала, сега е подходящ момент да помислите за бъдещето. Отделете малко време, за да си водите дневник или да визуализирате какво искате да заеме мястото на освободеното. Какво искате да преживеете в живота сега? Как искате да се оформи той?

Запишете намеренията си в дневник или създайте табло за визии. Поставете го на сигурно място. Задайте си напомняне в календара за следващата година, за да видите как се е оформила визията ви.