На каква височина е оптимално да се монтира климатик?

Въпросът е по-скоро къде точно в апартамента да се окачи вътрешното тяло на климатика. В портфолиото един монтажен екип има монтирани хиляди климатични системи. На базата на подобен опит, ние сме съставили за вас списък с полезни съвети относно монтажа на климатика и оптималното разположение на вътрешното тяло в жилището.

Монтирайте климатика, докато правите ремонт

След монтажа във всеки случай ще има строителни отпадъци дори ако климатикът е монтиран по най-внимателния начин. Ето защо, ако планирате да сложите климатик в стаята, направете го, преди да е завършен ремонтът. Това не означава, че ако апартаментът е в перфектен ред, то монтажът ще съсипе всичко и ще трябва да правите нов ремонт - просто поверете въпроса на професионалисти.

Забележка: Едно вътрешно тяло обикновено е достатъчно за точно една стая. Едно устройство няма да създаде приятен микроклимат в цялата къща, но ще даде известна промяна в температурата (ако не затваряте вратите).

Снимка: iStock

Идеалният вариант: Фирмата, която ви е продала оборудването, го инсталира сама. По този начин получавате гаранция както за оборудването, така и за работата, а също и за услугата. Но когато изберете монтажник от обява, вместо специализирана фирма, е по-евтино, но няма гаранции.

Закачете устройството там, където е необходимо, а не там, където "изглежда добре"

С течение на времето ще свикнете с всяко разположение на климатика в стаята. Но ако специалист препоръча конкретно място за монтаж и обоснове гледната си точка с професионални препоръки, е по-добре да го изслушате и да се съобразите в препоръките му. Това може да е необходимо за комфортна употреба или за надежден монтаж.

Не окачвайте вътрешното тяло близо до тавана или директно над мебели

Минималното разстояние между горната част на устройството и тавана е 10-20 см. Това разстояние е необходимо за засмукване на въздух и нормална работа на климатика. Това разстояние се използва като технологично разстояние по време на монтажа. Ето защо върху устройството не може да се поставя нищо. Допълващо правило е климатикът да е на височина поне на 2.10 м от пода.

Ако въздухът от климатика духа върху хоризонтална повърхност (например върху шкаф), то първо - той редовно ще издухва прах от него, и второ - ще създава въздушна турбуленция, която изкривява показанията на температурата на въздуха и следователно пречи на нормалната работа на климатика.

Поставете вътрешното тяло така, че въздушният поток да не духа директно върху хората в стаята

Да си под директен поток от студен въздух, особено в жегата, е приятно, но опасно - много лесно е да настинеш. Съвременните модели имат щори, които могат да се насочват под ъгъл от 30 градуса, така че въздушният поток да не удря хората. Това е особено важно особено в спалните.

Грижете се за здравето си и не забравяйте да се възползвате от възможността да насочвате студения въздух из стаята по начин, който е удобен и безопасен за всички.

Снимка: iStock

Поставете вътрешното тяло така, че въздухът да е насочен успоредно на прозореца или слънчевата страна на стаята

Стената от "слънчевата' страна е най-гореща. Много топлина идва и през прозорците. Нека вътрешният модул на сплит системата бъде разположен, така че потокът от студен въздух да "покрива" тези източници на топлина.

Изберете климатик с мощност, съответстваща на кубатурата на помещението, в което ще бъде

Важно е да се уверите, че капацитетът на климатика съответства на размера на помещението, в което ще бъде инсталиран. Много е важно да изберете правилното устройство. Климатик, който е твърде малък, няма да може да охлажда ефективно помещението, докато твърде мощен климатик ще консумира повече електроенергия от необходимото.

При сплит системи вътрешното тяло не трябва да е твърде далеч от външното.

Трябва да се отбележи, че устройството е свързано към външното тяло с помощта на тръби. Препоръчително е да изберете стена, която осигурява лесен достъп до външното пространство, така че климатикът да може да се монтира с минимална дължина на тръбите.

Освен това, тези тръби са отговорни за транспортирането на фреон и ако се огънат повече от три пъти, потокът на фреон може да бъде блокиран. Това може да доведе до намаляване на ефективността и охлаждащия капацитет.

Максимално допустимото разстояние между вътрешното и външното тяло на сплит климатик може да бъде около 15 метра. Спазването на тези прости съвети ще ви помогне да удължите живота на вашия климатик.