Закъсали коли в зимен курорт и затворен ключов проход

Ограничиха движението на товарни автомобили през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. По високите части на област Смолян вали сняг и пътните настилки са заснежени.

В района на курорта Пампорово има закъсал камион на снегопочистващата фирма и множество автомобили на туристи, включително и чуждестранни, каза за БТА Елена Стоилова – говорител на Областна дирекция на МВР. Тя добави, че в курорта вали сняг.

По информация на полицията е закъсал тежкотоварен камион и на прохода Превала.

Спасиана Кирилова
