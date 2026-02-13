Обрат с цената на петрола в края на седмицата

Цената на петрола се понижи тази сутрин, като е на път към втори пореден седмичен спад поради отслабващите опасения от конфликт между САЩ и Иран, който би могъл да повлияе на доставките, предаде Ройтерс. Котировките се повишиха по-рано тази седмица поради опасения, че САЩ биха могли да атакуват Иран заради ядрената му програма, но коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ биха могли да сключат сделка с Иран през следващия месец, доведоха до понижение на цените през предходната сесия.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 6 цента или 0,1 на сто до 67,46 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол (WTI) изтриха 12 цента или 0,2 на сто до 62,72 долара за барел.

Във вчерашната сесия цената на Брент намаля с 2,7 на сто, а на американския лек суров петрол - с 2,8 на сто.

Цените на петрола са по-ниски „на фона на признаци, че САЩ искат да си осигурят повече време, за да постигнат споразумение с Иран, което намалява краткосрочната премия за геополитически риск“, заяви анализаторът на IG Тони Сикамор.

В допълнение към отслабващите опасения за конфликт в Близкия изток, Международната агенция по енергията (МАЕ) вчера прогнозира в месечния си доклад, че през тази година растежът на глобалното търсене на петрол ще бъде по-слаб от очакваното, като общото предлагане ще надхвърли търсенето.