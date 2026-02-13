Депутатите освободиха председателя на закритата антикорупционна комисия

Народното събрание прекрати правомощията на Антон Славчев като заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), след като той подаде оставка. До неотдавна Славчев временно оглавяваше и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която депутатите вече закриха.

Решението за освобождаването му беше прието с 203 гласа "за" от всички парламентарни групи. Единствено депутат от АПС гласува "против", а въздържали се нямаше.

Славчев не присъства на заседанието. Оставката му стана публично известна снощи, като е подадена часове преди влизането в сила на закона, с който ръководената от него комисия беше закрита. Още: Антон Славчев се оттегля от КПКОНПИ?

Как се стигна дотук?

Той застана начело на вече несъществуващата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), след като Сотир Цацаров подаде оставка. През 2023 г., когато КПКОНПИ беше разделена на два отделни органа - КПК и КОНПИ - Славчев продължи да ръководи и двете структури до избора на титулярни председатели. Такъв избор обаче не беше направен. Междувременно той спечели конкурс за прокурор, което вероятно ще определи следващата му професионална стъпка.

От ПП-ДБ настояха Славчев да се яви в пленарната зала, тъй като имат въпроси относно мотивите за оставката му и дейността на КПК под негово ръководство. Ивайло Мирчев заяви, че Славчев е "организирал ареста на варненския кмет" и е "карал служители на КПК да притискат свидетели".

Председателят на парламента Рая Назарян посочи, че няма нормативно изискване Славчев да присъства при разглеждането на оставката му. Заместник-председателят Костадин Ангелов от ГЕРБ обвини ПП-ДБ в "раздвояване на личността" - според него те първо са настоявали за оставката, а впоследствие са поставили въпроса защо се подава. Още: Заради закриването на Антикорупционната комисия: ЕК си връща 143 милиона евро, общо загубихме 400 милиона

Божидар Божанов от ПП-ДБ отбеляза, че според парламентарната практика подалите оставка обичайно присъстват при обсъждането ѝ. Той нарече Славчев "подизпълнител" на управляващите и обвини мнозинството, че се опитва да го прикрие. В крайна сметка Назарян отправи публичен призив към него да се яви в залата, "ако желае", но Славчев не се появи.