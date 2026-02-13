Младата звезда на Реал Мадрид разкри истината за тормоза в съблекалнята

В последно време много се изговори за токсичната обстановка в Реал Мадрид. Поредната “рожба“ на тази токсичност беше новината, че една от младите звезди на „кралете“ Арда Гюлер е подложен на тормоз от някои от играчите. Тя дойде от един от менторите на турчина в първите му години във футбола – Серхат Пекмеджъ. Той твърдеше, че някои футболисти все още не са приели Гюлер като част от отбора и младокът „страда от тормоз на работното място“.

Арда Гюлер: „От първия ми ден бях приет с огромна топлота“

Е, самият Арда Гюлер излезе с позиция, в което опроверга думите на Пекмеджъ. Ето какво написа 20-годишният футболист: „С голяма тъга следя последните публични изявления на бившия ръководител на скаутския отдел, г-н Серхат Пекмезджи, който изигра важна роля в началото на моята кариера. От първия ми ден бях приет с огромна топлота от всички в този клуб и винаги съм смятал това място за семейство.

„Горд съм, че съм играч на Реал Мадрид“

Изключително горд съм, че съм играч на Реал Мадрид, и желая да защитавам този герб още много години. Разполагаме с много силен отбор и се чувствам щастлив и почетен да споделям съблекалнята с всичките си съотборници. Моля учтиво да не се обръща внимание на никакви коментари или информации, писмени или изказани, по този въпрос“. Арда Гюлер се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2023 г. и от тогава е записал 96 мача за клуба, в които е вкарал 15 гола и е дал 23 асистенции.

