Румъния следва България: Надежди до 3 години да покрие условията за еврозоната

Възможно е в близките 3 - 4 години Румъния да изпълни условията за присъединяване към еврозоната. Това заяви румънският президент Никушор Дан като допълни, че това би било от полза за страната, съобщават румънските медии.

"Влизането на Румъния в еврозоната би било от полза. Колкото повече твоята икономика е по-интегрирана в икономика, която позволява на фирмите да се развиват в по-големи пространства, толкова повече тези фирми са по-продуктивни, толкова повече имаш по-добре платени работни места в твоята държава", заяви румънският президент.

Дан напомни, че условията за присъединяване към еврозоната са ясни – за дефицита и за дълга, както и някои показатели, "за които ние може да си поставим хоризонт от 3-4 години отсега нататък".

Румънският президент отговори на въпроса кога Румъния ще приеме еврото на брифинг с журналисти след неформалната среща на ЕС в Белгия вчера, уточнява агенция "Аджерпрес".

Примерът на България

В края на миналия месец румънският премиер Илие Боложан заяви, че Румъния засега не изпълнява условията за присъединяване към еврозоната, но полага усилия това да се промени.

"Що се отнася до присъединяването на Румъния към еврозоната. България изпълнява условията, свързани с компонента за дефицита. Както знаете, Румъния имаше през последните години много големи дефицити. Докато не достигнем ниво на дефицит, което да бъде под 3%, този въпрос не е на дневен ред. Намираме се в процес на намаляване на дефицита. Целта за тази година е около 6,2-6,3% и сме се ангажирали да намалим този дефицит до зоната около 3" до 2030 г.", заяви Боложан на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на 28 януари.

България стана 21-ата членка на еврозоната на 1 януари 2026 г., докато Румъния е извън единната европейска валута заради високия си бюджетен дефицит, фискалните дисбаланси и липсата на консенсус за приемане на еврото, предаде БНР.

Обществената подкрепа в Румъния за приемане на еврото е около 59%, сочи анкета на Евробарометър за Европейската комисия.

Въпреки това страната се сблъсква с най-високия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси е голяма пречка по пътя към присъединяването, отбелязва телевизията.

Според експерти ще бъдат необходими няколко години преди Румъния да стабилизира финансите си, за да има реална перспектива за присъединяване към еврозоната.

На фона на високата инфлация, мерките за икономии и възхода на крайната десница преди парламентарните избори през 2028 г., темата за приемане на еврото отсъства от обществения дебат, посочва "Ройтерс".