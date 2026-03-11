Нов обрат с цената на природния газ в Европа

Цената на природния газ в Европа отново докосва 50 евро за мегаватчас, след резкия спад вчера. Априлските фючърси на хъба TTF в Нидерландия се търгуват за 49,105 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE тази сутрин българско време. Днешната търговия започна от равнище 46,100 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 47,393 евро за мегаватчас.

Повишение с 3,61 процента

Това означава, че към този момент в сравнение с вчера природният газ се търгува с 3,61 процента по-скъпо.

За сравнение, вчера природният газ се търгуваше с цели 15,38 процента по-евтино от предишния ден.

Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ.

Газов хъб "Балкан“

В България цената на природния газ на платформата на Газов хъб „Балкан“ в сегмента „ден напред“ с ден за доставка за днес, 11 март, е 37,32 евро за мегаватчас или с 9,59 на сто по-малко от вчера в същия сегмент.

В сегмента „в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 41,28 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 37,32 евро за мегаватчас.