България вече има Асоциация на креативните театрални агенции

Независими театрални продуценти и културни организации обявяват създаването на Асоциация на креативните театрални агенции (АКТА) – професионална организация, която има за цел да представлява интересите на частния театрален сектор и да работи за прозрачна, устойчива и конкурентна среда в културата. В новото обединение влизат Артвент, Арт Билет, База Х, Брейк А Лег, Контраплан, Опшън Би и Фери Арт, а председател е Велизар Величков.

Асоциацията възниква в контекста на активния обществен дебат за държавната политика в културния сектор и необходимостта от по-ясни правила за взаимодействие между държавните, общинските и независимите културни организации.

През последните години частният театрален сектор се превърна в значим фактор за развитието на културния живот в България – създава десетки нови спектакли годишно, привлича широка публика, инвестира в продукция и генерира реална икономическа активност чрез данъци, заетост и културни събития.

На базата на всички това АКТА излиза с няколко конкретни предложения, насочени към създаването на по-ясни правила и по-равнопоставена среда в културния сектор.

Ограничаване на разходите по външни услуги

Асоциацията предлага въвеждане на максимален праг за разходите по външни услуги при реализацията на културни събития в държавните и общинските културни институции. Според предложението общият размер на разходите за организация, разпространение, продажба на билети, маркетинг и реклама не трябва да надвишава 35% от приходите.

В момента в практиката се наблюдават модели, при които чрез натрупване на различни комисионни и договорни схеми значителна част от приходите се пренасочва към посредници и външни услуги. В случаи, когато става дума за държавни и общински културни институции, това означава, че съществен дял от средствата, генерирани от тяхната дейност и подкрепени от публичен ресурс и средствата на данъкоплатците, се насочва към външни посредници.

В някои случаи общият размер на подобни комисиони и разходи надвишава дори размера на самия оборот, което на практика води до икономически парадокс – модел, при който посреднически услуги получават повече от 100% от генерирания приход. Подобна практика е трудно обяснима в икономически план, особено когато става дума за дейност на държавни културни институции, финансирани с публични средства.

Според АКТА въвеждането на ясни и прозрачни рамки за тези разходи би гарантирало по-ефективно управление на публичния ресурс и средствата на данъкоплатците, както и по-устойчива финансова среда за културните институции.

Достъп на частния сектор до сцените на държавните и общинските културни институции

АКТА предлага въвеждането на ясна квота за достъп на независими продуцентски организации до сцените на държавните и общинските културни институции. Целта е така да се гарантира по-равнопоставен достъп до публичната културна инфраструктура и да се насърчи разнообразието в културния живот.

Сцените на държавните и общинските културни институции са публична културна инфраструктура, изградена и поддържана със средства на данъкоплатците. Поради тази причина е естествено те да бъдат отворени за цялата културна екосистема, включително за независими театрални продуценти, които създават значителна част от съвременните сценични продукции в страната. Само членовете на АКТА са продали над 1 милион билета от създаването си досега, което показва реален принос на независимия сектор за развитието на театралната публика.

"Публичните сцени принадлежат на публиката, а не на администрацията, която ги управлява. Те трябва да бъдат достъпни за всички, които създават културно съдържание и работят за развитието на театралната сцена", посочват от АКТА.

Според асоциацията подобна квота би създала по-балансирана среда, в която публичният и независимият сектор могат да се развиват в партньорство, а публиката да има достъп до по-широко разнообразие от театрални форми и продукции.

Ограничаване и елиминиране на нелоялна конкурентна среда

АКТА предлага въвеждане на минимални ценови прагове за билети в държавните и общинските културни институции. Според асоциацията това е необходима стъпка за предотвратяване на ценови дъмпинг, който може да възникне, когато субсидирани институции предлагат билети на цени, които не отразяват реалната стойност на продукцията.

Минималните прагове следва да бъдат диференцирани по жанрове и форми, тъй като разходната структура е различна. Например драматичен театър, мюзикъл и сценични спектакли с голям актьорски състав, опера, симфонични концерти и др.

В същото време асоциацията подчертава, че държавните и общинските културни институции трябва да запазят възможността да предоставят социални отстъпки за ученици, пенсионери и социално уязвими групи, което е естествена част от тяхната обществена функция. Подобни политики обаче не бива да водят до дъмпинг на цените на билети, основан на държавна субсидия.

Достъп до билетните каси на държавните театри

Асоциацията поставя и въпроса за равнопоставения достъп до билетните каси на държавните театри, като предлага частният театрален сектор да има възможност да използва безвъзмездно касите на държавните културни институции за продажба на билети за свои спектакли.

Аргументът за това предложение е, че тези каси се поддържат и финансират чрез публичен ресурс – данъците на гражданите, и следва да бъдат достъпни за цялата културна екосистема.

Покана за диалог

От Асоциацията на креативните театрални агенции заявяват готовност за конструктивен диалог с Министерството на културата, държавните и общинските културни институции, както и с всички представители на културния сектор. Целта на организацията е създаването на ясни правила, които да гарантират прозрачност, устойчивост и развитие на театралната сцена в България.

"АКТА се създава като естествена стъпка към по-зрял културен сектор. Вярваме, че когато има ясни правила, прозрачност и равнопоставеност между публичния и независимия сектор, печелят всички – най-вече публиката и самото изкуство. Нашата цел е да допринесем за среда, в която творчеството, предприемаческата инициатива и общественият интерес могат да се развиват заедно", заявяват от асоциацията.

В следващите месеци АКТА ще представи и допълнителни предложения и анализи, свързани с развитието на театралния сектор и устойчивото партньорство между публичните институции и независимите продуценти.