Геолози разкриха как е възникнало най-древното гигантско находище на злато

Образувано преди милиарди години от древни реки, това находище на злато не само е дало началото на Йоханесбург, но и е принудило инженерите да изградят мини с дълбочина над четири километра. Това гигантско находище на 2,7 милиарда години е произвело 40% от благородния метал в света.

Древното находище на злато

Хребет близо до Йоханесбург крие едно от най-големите геоложки съкровища на Земята. Под него се намира басейнът Уитватерсранд в Южна Африка, на 2,7 милиарда години. Тази древна формация е произвела приблизително 40% от цялото злато, добито някога. Геолозите го описват като най-богатото находище на злато, открито някога, пише The Daily Galaxy. Неговото въздействие е трансформирало южноафриканската икономика и световните пазари на злато.

Басейнът Витватерсранд се е образувал през Архейския еон, преди приблизително 4 до 2,5 милиарда години. По това време земната кора все още се е стабилизирала и кислородът е бил рядкост. Древни реки са текли през зеленокаменни вулканични пояси (много стари вулканични скали).

Тези реки ерозирали богати на минерали скали и отнасяли злато надолу по течението. Тъй като е плътен метал, златото се е отлагало в чакълести плитчини и речни корита. С течение на времето седиментните скали са погребали тези находища под дебели слоеве скали. Топлината и налягането са ги превърнали в твърди конгломерати.

Геолозите класифицират този тип находища като палеопласерни, за разлика от хидротермалните златни находища в района на Русия Монтана-Букум. Много златни частици все още запазват заоблена форма, характерна за речния транспорт. Съвременните изотопни изследвания подкрепят тази теория за произхода на реката.

Откритието от 1886 г., което построи Йоханесбург

През 1886 г. по протежение на Уитватерсранд са открити богати на злато находища. Откритието дава началото на един от най-дългите бумове в минното дело в историята. Палатковото селище бързо се разраства в град Йоханесбург.

Южна Африка се превърна във водещ световен производител на злато. Промишлената експлоатация изискваше раздробяване на огромни количества скала. Уран също се добиваше от същите тези формации.

С изчерпването на повърхностните находища, минните операции се спускаха все по-дълбоко. Някои шахти са дълбоки над четири километра. На тези нива температурите могат да надхвърлят 50 градуса по Целзий. Инженерите инсталираха охладителни системи и подсилени опорни конструкции.

Въпреки техническите трудности, добивът продължава повече от век. Дори днес басейнът притежава значителни запаси. Оценките сочат, че останалото злато може да струва стотици милиарди долари. Басейнът Уитватерсранд остава едно от най-важните геоложки открития в човешката история.

