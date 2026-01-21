Народни гадания: 5 дни в края на януари, които предсказват кога ще дойде пролетта

Краят на януари е времето, когато зимата вече отстъпва място на пролетта. Нашите предци са вярвали, че последните дни на този месец са от решаващо значение за предсказване на предстоящия сезон.

Докато метеоролозите изучават циклоните, народната мъдрост предлага изпитан във времето метод: наблюдение на природата. Краят на януари се нарича „пречупване на зимата“ и всеки ден тук има свое собствено значение. Ето 5 ключови дати, които ще ви помогнат да направите своя собствена прогноза за това кога да очаквате пролетта да дойде.

24 януари

Предците ни са казвали: „Ако на този ден е топло, на ранна пролет е.“ Този ден се смята за знак за пролетта. Ако снегът е започнал да се топи или просто е топло и слънчево, пролетта ще бъде ранна и топла. Ако падне слана, студът ще се задържи дълго време, а пролетта ще бъде късна и продължителна.

25 януари

Една от най-популярните дати за предсказания. Вярва се, че на този ден слънцето се връща към лятото. Ясното и мразовито време е предвестник на топло лято и ранна пролет. Птиците скоро ще пристигнат. Ако вали сняг, лятото ще бъде дъждовно, а пролетта ще бъде влажна.

28 януари

Ден, в който светлата част на денонощието вече е осезаемо по-дълга. Тук вятърът играе основна роля в прогнозите. Ветровито време обещава влажна година и чести дъждове през пролетта. Звездна нощ означава добра реколта. Тих и мрачен ден - зимата все още ще покаже характера си, пролетта няма да подрани.

30 януари

Този ден се нарича „хитър“. Народната мъдрост предупреждава: „Зимното слънце ще даде надежда, а после ще заблуди“. Топлото време днес е измамно. Ако е топло на 30 януари, това е знак, че на следващия ден се очакват силни студове, които ще продължат дълго време.

31 януари

Последният ден на януари често е съпроводен с най-силен студ. Ако има виелица на този ден, пролетта няма да дойде скоро.

Други знаци на природата

В допълнение към календарните дати, струва си да обърнете внимание и на други знаци. Дългите ледени висулки в края на януари обещават дълга пролет. Ако чуете чукането на кълвач в гора или парк в края на януари, пролетта ще закъснее. Ако къртицата излиза от дупката си - май ще бъде студен.

