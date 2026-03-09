НАСА откри кои растения пречистват въздуха от токсини в дома

Преди повече от три десетилетия НАСА се опита да отговори на въпрос, който интересува милиони хора днес: може ли въздухът в помещенията да се пречиства с помощта на растения? Оказа се, че някои от най-разпространените стайни растения имат способността да премахват химикалите, които дишаме в домовете и офисите си всеки ден.

Идеята идва от известно проучване на НАСА от 1989 г. , което е имало практическа цел: учените са търсели начин за пречистване на въздуха в космически станции и затворени местообитания, където вентилацията не е достатъчна за отстраняване на всички замърсители. Оказало се, че някои растения могат да абсорбират вредни газове, отделяни от пластмаси, бои, лакове, мебели и различни химикали в ежедневната среда.

Изследването е фокусирано специално върху така наречените ЛОС (летливи органични съединения), включително формалдехид, бензен и трихлоретилен – вещества, често срещани в строителни материали, перилни препарати, почистващи препарати и промишлени продукти. НАСА е тествала как различните стайни растения влияят на концентрацията на тези вещества в затворени камери и резултатите показват, че някои видове значително намаляват количеството замърсители във въздуха.

Сред най-ефектните растения са видове, които често се срещат в европейските домове. Например:

– Сансевиерия („езикът на свекърва“) – е показала способността си да премахва формалдехид и други замърсители.

– Английски бръшлян – намалява нивата на бензен.

– Лилия, драцена, бамбукова палма и фикус Бенджамин – също са показали значителен ефект при пречистване на въздуха.

По-късни анализи обаче показват, че има голяма разлика между лабораторните условия и реалния живот. Експериментите на НАСА са проведени в напълно затворени камери, където въздухът не циркулира както в обикновените апартаменти. Затова някои учени предупреждават, че в реални условия биха били необходими много повече растения, за да се забележи ефектът. В съвременните апартаменти вентилацията и движението на въздуха играят по-голяма роля за качеството на въздуха, отколкото самите растения.

Това обаче не означава, че растенията са маловажни. Освен че могат да абсорбират определени замърсители, те повишават влажността на въздуха, влияят положително на психологическия комфорт и често намаляват стреса. Ето защо много експерти все още препоръчват отглеждането на няколко вида стайни растения в апартаменти и офиси.

Интересното е, че изследването, което е залегнало върху необходимостта от живот в космоса, с течение на времето се е превърнало в едно от най-цитираните, когато става въпрос за качеството на въздуха в помещенията. Днес списъкът с растения от проучването на НАСА редовно се използва в ръководства за интериорен дизайн и здравословен начин на живот в градовете.