Орбан с писмо до Фон дер Лайен за Русия - иска нещо немислимо за ЕС (ВИДЕО)

Премиерът на Унгария Виктор Орбан е поискал от Европейската комисия да отмени санкциите, наложени върху руските енергийни ресурси. Новината оповести на 9 март говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач в социалната мрежа X. Орбан е написал писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което твърди, че покачването на цените на горивата в страната му се дължало не само на войната в Близкия изток, но и на предполагаемата „блокада“ на доставките на руски петрол през Украйна по тръбопровода „Дружба“.

Още: Орбан поставя капани: Как Зеленски си изпусна нервите

Той също така описва спирането на транзита на руски петрол като „заплаха“ не само за Унгария, но и за целия Европейски съюз. Припомняме, че руски удар по инфраструктура в Лвовска област на Украйна, свързана с "Дружба", спря потоците към Унгария и Словакия още в края на януари. Въпреки това Будапеща и Братислава започнаха кампания за натиск срещу Киев, обвинявайки украинските власти, че били поправили тръбата, но нарочно не пускали руски нефт по нея.

„Блокадата на петрола от Украйна и войната в Близкия изток водят до повишаване на цените. Европа трябва да се изправи пред реалността: трябва да преразгледаме и да отменим всички санкции срещу руската енергия. Предложих това на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и свиках извънредно заседание на правителството, за да защитим унгарските семейства“, цитира Ковач думите на Орбан.

🛢️ @PM_ViktorOrban: Ukraine’s oil blockade and the Middle East war are driving prices up. Europe must face reality: we need to review and lift all sanctions on Russian energy. I have proposed this to @EU_Commission President @vonderleyen and convened an emergency government… pic.twitter.com/XAFYV44Vpr — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 9, 2026

Още: Намери се кой да блокира заема на ЕС за Украйна, ако Орбан загуби изборите в Унгария

Унгария с още заплахи в писмо до Зеленски

Орбан също написа отворено писмо до Зеленски, в което го призова да възстанови незабавно работата на тръбопровода. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и украинският лидер се споразумяха, че Украйна ще оцени колко време ще отнеме ремонтът на повредения от Русия нефтопровод.

Унгария вече заплаши, че ще спре износа на ток и газ за Украйна, ако Киев не възстанови транзита на руски петрол към страната.

След телефонен разговор на 27 февруари с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо Орбан заяви, че двете страни ще създадат разследваща комисия, която да оцени състоянието на тръбопровода „Дружба“.

Още: Орбан прекрачи границата: Похити украинско злато и задържа за заложници 7 банкови служители