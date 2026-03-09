Украйна унищожи важни руски радари в Крим, обсипа Русия с 564 дрона за денонощие (ВИДЕО)

Специалните сили на Украйна унищожиха четири радарни системи в окупирания от руснаците Крим, включително "Оборона-14", "Небо-У" и два радара в радиопрозрачен купол (те са били в Евпатория). Радиопрозрачният купол на радара позволява на антената да се върти във всяка посока, скривайки ориентацията. Поразен е и командно-контролен пункт в окупираната Захатовка в Донецка област. Това е пункт на една от морските бригади на руснаците там.

Става въпрос за "серия от високопрецизни удари", похвалиха се специалните сили в Telegram на 9 март. "Унищожаването на вражеските радари значително подкопава способността на врага да открива и унищожава въздушни цели", подчертават те значението на операцията.

Ukraine's Special Operations Forces destroyed four radar systems in Russian-occupied Crimea, including an Oborona-14, a Nebo-U, and two radars in a radio-transparent dome in occupied Yevpatoria, plus a command post element in occupied Zachativka, Donetsk region. #Ukraine pic.twitter.com/e5Wi0xJAzE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

"Специалните сили на Украйна продължават да извършват асиметрични действия с цел стратегически да лишат врага от възможността да води война срещу Украйна", добавят от единицата.

564 свалени дронова в Русия за 24 часа

Украйна обсипа Руската федерация с дронове през последното денонощие, като общо за последните 24 часа руското военно министерство съобщава за 564 свалени безпилотни летателни апарата. Това се разбира от събирането на информация от различните сводки на ведомството.

От 8 до 14 ч. московско време днес са били унищожени 15 дрона. От 23 ч. снощи до 7 ч. тази сутрин са свалени още 163, 34 дрона са били унищожени от 20 до 23 ч. вчера (8 март), 30 - от 18 до 20 ч. на 8 март, 170 - от 14 до 18 ч. на 8 март, 152 - от 8 до 14 ч. на 8 март, според данни от Telegram канала на военното министерство в Москва.

Сред ключовите удари е този по химическия завод във Велики Новгород.

Имаше и удар по окупирания Донецк - на летището и в склад за боеприпаси:

Отделно от това украинският мониторингов канал "КиберБорошно" пише за ударения модерен цифров радар тип 5Н84АЭ2/АМ в Евпатория. "Въпреки че този радар визуално прилича на стария, всъщност от стария е останала само формата на антената. Самият радар е способен да работи в условия на електронна война, а основната цел на тази разработка е износът и модернизацията на радара 5Н84 за страните от Близкия изток - Иран, Сирия, Ирак и Египет. Радарът от този тип е основа за радарно откриване на далечно разстояние на иранските комплекси С-200/С-75", допълва каналът.

След окупацията на Крим през 2014 г. на това място наистина беше инсталирана радарна станция P-14, вероятно заловена от украинските въздушни сили, но вече през 2020 г. се вижда, че станцията е напълно заменена с модерна модификация. А вече през 2024 г. се виждат редица обекти, които може да са модернизирани антени за електронна война.

"Вероятно тази радарна станция е била използвана за тестване на нови системи в реални бойни условия и в условия на експлоатация на разузнавателни самолети и самолети AWACS на страните от НАТО за по-нататъшна продажба на разработките на горепосочените страни. Не е известно дали са сключени договори за модернизация или доставка на радарни данни и може би ще научим за факта на доставката от OSINT анализи на западни специалисти или от видео на унищожаването на такива радари в Иран", пише каналът.