Златимир Йочев и Мария Цънцарова засега няма да водят сутрешния блок на bTV

Край на спекулациите, но Мария Цънцарова и Златимир Йочев не водят сутрешния блок на bTV

Темата за евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от ефира на bTV, която през последните дни бе най-обсъжданата драма в социалните мрежи, получи развой снощи. Водещата на „Тази сутрин“ се появи в национален ефир, заставайки рамо до рамо с колегата си Златимир Йочев. Това породи информация, че двамата отново ще се завърнат да водят и сутрешния блок на bTV.

Двамата бяха водещи на специалното благотворително издание на предаването „120 минути“, реализирано в партньорство с УНИЦЕФ и посветено на децата на България. Появата им в праймтайма на телевизията дойде в момент на изключително напрежение и разнопосочни слухове за бъдещето на журналистката в медията.

Още в първите минути на ефира Цънцарова заложи на емоционално послание, което мнозина разтълкуваха като знак за устойчивост. „Уважаеми дами и господа, всеки, който е станал родител, помни онези моменти – моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете“, сподели тя пред камерите.

Златимир Йочев подкрепи думите ѝ, демонстрирайки познатия синхрон между двамата, докато представяха лицата на надеждата в кампанията – патронажните служители от Сливен, сестра Нинка и сестра Пенка. „Те не просто помагат, а вдъхват надежда“, подчерта Йочев.

Докато двамата водещи представяха каузите на УНИЦЕФ, пред сградата на bTV се събраха десетки граждани. Протестиращите изразиха своята категорична подкрепа за Мария Цънцарова, обявявайки се срещу всякакви опити за натиск или отстраняване на водещата от медията.

