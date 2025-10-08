Натиснете тези 2 бутона на пералнята и тя сама ще се почисти от мухъл

С течение на времето във всяка пералня се появява мухъл, причинявайки неприятна миризма. Можете сами да се справите с този проблем. Оказва се, че много перални машини имат специален режим на самопочистване. По време на този цикъл машината работи без зареждане на дрехи, но ако го пускате веднъж месечно, определено ще забравите за проблемите с мухъла и лошата миризма.

Как да почистите пералнята от мухъл: Програма, за която малко домакини знаят

Натиснете и задръжте само два бутона на панела на пералнята за две секунди: „Интензивно пране“ и „Без гънки“. Те обикновено са маркирани с квадратна скоба със звездичка в центъра. Основното предимство на тази програма е, че не е необходимо да добавяте препарат. Уредът автоматично ще превключи в режим на почистване на барабана веднага щом натиснете бутона "Старт".

Защо опитните домакини слагат сода в пералнята с дрехите

Как да почистите пералня от мухъл: народни средства

Ако пералнята ви е закупена отдавна и няма специален режим за почистване на барабана, можете сами да я почистите, използвайки народни средства.

Чудесен вариант е белият оцет. Изсипете две чаши от този продукт в отделението за перилен препарат и прах. Пуснете празна пералня на дълъг цикъл на пране и най-високата температура (не по-ниска от 60 градуса). Благодарение на комбинацията от гореща вода и оцет, дори най-упоритите замърсявания ще бъдат почистени и неприятните миризми ще бъдат елиминирани.

Можете да пуснете още един цикъл на пране без перилен препарат и оцет и да добавите 1/2 чаша сода бикарбонат в барабана. Това ще помогне за премахването на плаката, която често се образува във вътрешността на пералнята. След това не забравяйте да избършете старателно барабана с микрофибърна кърпа. Това ще гарантира, че всички остатъци от перилен препарат са премахнати.

Бърз трик за пране: Най-доброто време за пране, за да поддържате дрехите си чисти

За по-щателно почистване, познатата лимонена киселина е напълно подходяща. Просто изсипете приблизително 100 гр киселина в отделението на диспенсъра, който обикновено се използва за гел или прах за пране. След това изберете най-дългия цикъл на пране с температура между 60 и 90 градуса. Важно е барабанът на пералнята да е напълно празен. Този процес ще помогне за премахване на замърсявания, филм и остатъци от перилен препарат, които могат да се натрупат във вътрешността на машината с течение на времето. След пране се препоръчва да избършете барабана с кърпа, за да предотвратите появата на мухъл и миризми.

Защо вашият цикъл „бързо пране“ може да причинява повече вреда, отколкото полза