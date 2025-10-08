Научен пробив: Разгадаха тайната на депресията при жените

В научния свят от години е известно, че нежният пол е по-податлив на депресия, но причините за това не бяха достатъчно добре изследвани. А когато причината не е добре изяснена лечението не дава необходимия резултат. Ето защо австралийски учени се заеха със задачата да открият причината, която предизвиква депресия при жените. Те са установили, че дамите са генетично по-податливи на клинична депресия от мъжете.

Естроген: Как хормонът може да промени настроението и емоциите на жените

Мащабно проучване

Представено като едно от най-мащабните проучвания от този вид, учените са анализирали ДНК на почти 200 000 души с депресия, за да открият общи генетични „знаци“, предаде АФП. Жените имат почти два пъти повече генетични маркери, свързани с депресия, в сравнение с мъжете, според проекта, ръководен от Института за медицински изследвания “Бергхофер” в Австралия, предаде БГНЕС.

"Генетичният компонент на депресията е по-силен при жените, отколкото при мъжете. Разглеждането на общите и уникалните генетични фактори при мъжете и жените ни дава по-ясна представа за това какво причинява депресията – и отваря вратата към по-персонализирани терапии", обясни изследователката Джоди Томас.

Генетични маркери

Изследователите са установили около 13 000 генетични маркера, свързани с депресия при жените, в сравнение със 7 000 при мъжете. Някои от тези генетични изменения могат да влияят на биологични пътища, свързани с метаболизма или хормоналното производство.

„Открихме генетични различия, които могат да помогнат да се обясни защо жените с депресия по-често проявяват метаболитни симптоми, като промени в теглото или нивата на енергия“, каза Томас.

Изследователката Британи Мичъл добави, че откритията могат да доведат до промени в начина, по който се лекува депресията при жените.

„Досега нямаше достатъчно последователни изследвания, които да обяснят защо депресията засяга различно жените и мъжете, включително възможната роля на генетиката“, каза тя.

В ущърб на жените

„Все повече се говори за това, че голяма част от съществуващите медикаменти – както и изследванията, на които се основават – са били съсредоточени основно върху мъжете или мъжки участници“, добави Мичъл.

Мозъчна мъгла и депресия - как да се справим?

Клиничната депресия, известна още като тежко депресивно разстройство, е едно от най-често срещаните психични заболявания в света. Според Световната здравна организация над 300 милиона души по света страдат от депресия. Проучването е публикувано в рецензираното научно списание Nature Communications.

