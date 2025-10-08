„За всеки по-малък клуб най-големият трофей е скалпът на Левски“. Това заяви един от основните футболисти на „сините“ през този сезон Гашпер Търдин. 27-годишният словенец говори пред изданието „Planetnogomet.si“, след като преди дни реализира дебютното си попадение с екипа на българския гранд. Той призна, че е имал оферти от Русия и Украйна, но е избрал предложението на Левски и това е било най-правилното решение.

Гашпер Търдин пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ в средата на февруари 2025-та от словенския НК Браво. До момента той е изиграл общо 26 мача за Левски във всички турнири, в които се е отличил с едно попадение. Дефанзивният халф има договор със „сините“ до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 800 хиляди евро.

„Имах оферти от Русия и Украйна, но това беше правилното решение“

„Не липсваха оферти към мен. Получих такива от Русия и Украйна, но по различни причини не се реших да ги приема. Тогава Левски почука на вратата ми и представи условия, които веднага ме изкушиха. Вече знам, че това беше правилното решение. Отне ми около месец, за да свикна както с българския начин на живот, така и с футболната философия. Към края на сезона започнах да играя на ниво. През новия сезон съм много добре физически и психически. Разбира се, все още има място за подобрение, но всичко с времето си“.

„Левски е голям клуб. Имаме армия от фенове зад гърба си. Величието на клуба се усеща в целия град. Когато гостуваме, уважението, което изпитват към името на Левски, е видимо на всяка крачка. За всеки сравнително по-малък клуб най-големият трофей е скалпът на Левски, така че играят срещу нас на 120%. Дербито с ЦСКА е нещо специално. Напрежението във въздуха се усеща още няколко дни преди мача. През миналия сезон атмосферата беше невероятна. Имаме добър отбор и искаме да се състезаваме с Лудогорец за титлата, както и за Купата. Желаем отново в Европа. Тази година оставихме добри впечатления в турнирите“, заяви Гашпер Търдин.

