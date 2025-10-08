Войната в Украйна:

Честито! Синът на Аня Пенчева се сгоди (СНИМКИ)

08 октомври 2025, 11:10 часа 0 коментара
Синът на легендарната актриса Аня Пенчева – чаровният мотокрос шампион Ангел Караньотов, направи най-романтичната крачка в живота си и се сгоди за своята любима Ива Русинова. Предложението се случи не къде да е, а на стълбичката за награждаване след едно от състезанията, на които Ангел участва. Вместо стандартната купа и шампанско, финалът на деня дойде с изненада, която остави всички без думи - Ангел падна на колене и подари пръстен на Ива. Това стана ясно, след като двойката обяви годежа си със снимки в социалните мрежи. 

Ангел и Ива имат син, който се роди през февруари 2020 година. Детето носи името Борис и расте между състезателните трасета, които са най-голяма страст на двамата родители. 

Връзката между Ангел и Ива преминава през възходи и изпитания, но двамата доказаха, че любовта им е по-силна от всичко. След период на раздяла те отново се събраха – по-зрели, по-уверени и готови за ново начало заедно.

Обща страст 

Ангел Караньотов е роден в артистичното семейство на Аня Пенчева и Ивайло Караньотов. Днес ежедневието му определено е на високи обороти, а като европейски шампион по мотокрос, изглежда че сякаш адреналинът е в кръвта му, а състезанията са начин на живот. 

Ива Русинова е жена, която доказва, че граници няма, когато страстта е истинска. Тя е една от малкото дами дрифтъри в България, блестящ професионалист, инструктор и каскадьор, която не само управлява коли, но и управлява собствен бизнес, посветен на адреналина и скоростта.

Ева Петрова
