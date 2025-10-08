"Да ги събарят още днес": Борисов за незаконното строителство в Елените (ВИДЕО)

Постройките, които са построени в дерета, трябва да се събарят. Конкретните обекти щом ги е посочил регионалният министър, да отидат и да ги съборят още днес", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с незаконното строителство в курортно селище Елените. Според него всеки, който отговаря, да проверява и всеки, който е незаконно построил да го прибират.

Припомняме, че на 3 октомври там вълна от деретата заля селището,вследствие на което загинаха четирима души.

Борисов не иска да пречи на партията на Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и идеята на неговия коалиционен партньор Румен Христов - да има период на охлаждане за президента, а именно да не може да влиза в политиката в период на две години.

Той отрече това да е позиция на ГЕРБ и го нарече голяма глупоскт.

"Навремето правиха закон, ако си спомняте кмет не може да бъде лидер на партия, по-възрастните помните, правиха го, за да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи - обратното. Предлопагам Румен Хрисгов нещо такова си е и мислил, но това е най-голямата глупост, която може да си мисли няколй. Много го уважавам, но когато подобно нещо се говори, трябва да се съгласува", смята Борисов.