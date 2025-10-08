Акт на пиратство: Турция за задържаните от Израел краби от флотилията за Газа

Министерството на външните работи на Турция остро осъди „акта на пиратство“, след като израелските сили задържаха още няколко кораба, пътуващи към Газа.

Външното министерство съобщи, че на борда им са се намирали няколко турски депутати, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Намесата в международни води срещу „Флотилията на свободата“ е акт на пиратство“, се казва в изявление на министерството, описвайки го като „атака срещу граждански активисти, включително турски граждани и депутати“.

