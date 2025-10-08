Войната в Украйна:

Google разширява значително услугите с изкуствен интелект

08 октомври 2025, 10:44 часа 154 прочитания 0 коментара
Американският технологичен концерн Google обяви едно от най-мащабните си разширения на продукт с изкуствен интелект, като въведе режима AI Mode в търсачката Google Search на над 35 нови езика и в повече от 40 нови държави, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс и БТА. Включените в разширението европейски държави са Австрия, Белгия, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швейцария.

Достъпно в над 200 държави

Разговорното търсене вече е достъпно в над 200 държави и цели да промени начина, по който потребителите намират информация в интернет. Според вицепрезидента по управление на продуктите за търсене Хема Будараджу "новите модели Gemini осигуряват значително по-мощни възможности в търсенето".

Вътрешни данни на компанията показват, че потребителите на режима с изкуствен интелект задават въпроси, които са почти три пъти по-дълги от традиционните търсения по ключови думи. Новата функция позволява въвеждане на сложни заявки на естествен език и предоставя персонализирани резултати според контекста и региона.

Особен акцент е поставен върху европейските пазари, където регулаторният контрол върху системите с изкуствен интелект е засилен. Екипът на Google е усъвършенствал модела Gemini за по-точно разбиране на местните езици и културни особености.

Компанията заяви, че въвеждането на услугата с изкуствен интелект отразява увереността ѝ в безопасността и надеждността на технологията. Режимът ще бъде активиран поетапно през следващите седмици в новоподдържаните държави.

Пламен Иванов
