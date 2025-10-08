"Не го решаваме ние тук": Пеевски отговори законно ли е главен прокурор Сарафов (ВИДЕО)

Това го решава ВСС и прокурорската колегия, не го решаваме ние тук. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали е Борислав Сарафов е законно изпълнява функциите на главен прокурор. Въпросът дойде след отказа на Върховния касационен съд официално да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.

Припомняме, че от прокуратурата заявиха, че решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. ОЩЕ: "Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Твърденията на "Уолстрийт Джърнал"

Пеевски бе попитан и статията в "Уолстрийт Джърнал", в която се говори за срещата на Бойко Борисов с Доналд Тръмп - младши, "Турски поток" и санциите по "Магнитски".

"Питайте тези, които са поръчали тази статия. След малко да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите им в разни медии", каза Пеевски, като той е убеден, че тази статия е поръчкова. ОЩЕ: "Там ще му е трудно да излъже": Мирчев призова Борисов да даде интервю за "Уолстрийт Джърнал"

Пеевски иска Радев на терена

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира идеята на лидера на СДС Румен Христов за двегодишен период на охлаждане на президентската институция, за да не може държавният глава да участва в политиката след края на мандата

"Румен да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партия", каза Пеевски.