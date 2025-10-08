"С всеки изминал ден обстановката се подобрява": Терзиев за кризата с боклука

С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че през следващите дни вече няма да виждаме гледките от последните дни по кварталите. Гражданите активно подават сигнали за нередности, включително за неправилно изхвърляне на отпадъци и за препълнени контейнери. Това каза кметът на София Васил Терзиев преди началото на Кръгла маса "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", която се провежда в столицата.

Кметът благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община.

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. "Още веднъж – едно голямо благодаря, защото ми давате увереност, че ние сме общество, което може да се събуди. Винаги го правим по време на криза", заяви кметът.

Терзиев посочи, че приоритет за общината е да няма преливащи кофи и жителите да не се притесняват за своето здраве. "Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение – всеки ден публикуваме бюлетин", допълни той, цитиран от БТА.

"Едно голямо благодаря на всички, които не остават безразлични към проблемите и активно помагат. Благодаря Ви", завърши кметът на София.