Защо вашият цикъл „бързо пране“ може да причинява повече вреда, отколкото полза

Докато перете дрехи, може лесно да пуснете бърз цикъл на пране без да се замисляте, тъй като прането ще бъде готово в рамките на 30 минути. Според експерти по пране обаче, това бързо центрофугиране може да причини повече вреда, отколкото полза.

Преди да натиснете „старт“ на следващия си кратък цикъл, ето какво казват професионалистите, че трябва да знаете.

Как работи цикълът на бързо пране?

Цикълът за бързо пране е въпрос на скорост. Той използва по-високи температури на водата и по-бързи скорости на центрофугиране, за да изпере бързо леко замърсените дрехи. Повечето цикли продължават между 15 и 30 минути, но ето уловката: пропуска основното почистване.

Това прави бързото пране чудесно за освежаване на фитнес екипировка или чифт спортни панталони, които сте носили веднъж, но не е толкова подходящо за петна, миризми или пране за цяла седмица.

Кога трябва да използвате бързото пране?

Бързият цикъл на пране не е чак толкова лош; той си има своето време и място. Професионалистите в прането казват, че е идеален за леко износени дрехи, които просто се нуждаят от освежаване, като тениската, която сте носили на бърза разходка за кафе, или любимите ви клинове за йога след тренировка с ниско ниво на изпотяване. Също така е удобен в спешни случаи, например когато осъзнаете, че любимият ви кардиган се нуждае от бързо освежаване, преди да излезете навън.

Но за всичко освен леко освежаване, бързият цикъл просто не е достатъчно дълбок. Ако имате работа с нещо видимо замърсено – представете си футболни екипи след кален мач, мръсни градинарски дрехи – или тъкани, които са абсорбирали масло или бактерии – като калъфки за възглавници, потни чорапи или кърпи за съдове – бързото центрофугиране не е достатъчно. Те се нуждаят от пълен цикъл, за да се почистят правилно.

Какво се случва, когато прекалявате с бързото пране

Бързото пране може да звучи като спестяване на време, но дрехите и пералнята ви може би плащат цената. Цикълът на бързо пране е бърз, но тази скорост си има цена: перилният препарат не винаги има достатъчно време да поеме цялата мръсотия.

С течение на времето тази мръсотия и излишен сапун се натрупват в дрехите ви и може да забележите, че любимите ви клинове са малко твърди или че обичайната ви тениска просто не мирише толкова свежо. Деликатните и често използвани дрехи като бельо или спортни екипи са склонни да страдат най-много.

Не само гардеробът ви е засегнат. Многократното използване на бързо пране може да остави остатъци в пералнята ви. Това натрупване може да доведе до мухъл и дори проблеми с поддръжката (например лошо източване) в бъдеще.

„Заради вашата пералня (и прането ви) си струва да комбинирате редовни или интензивни цикли, за да осигурите както на дрехите, така и на уреда си дълбокото почистване, което заслужават“, казва Никълсън.

Съвети за използване на цикъла за бързо пране

Ако все още сте решени да използвате цикъла на бързо пране (разбираме - понякога бързате!), има начини да го направите по-ефективен за дрехите си. Аманда Никълсън, директор „Операции“ в Laundry Care, има няколко умни съвета, които ще ви помогнат да извлечете максимума от тази бърза настройка, без да жертвате чистотата.

Поддържайте товара си лек

Бързото пране е най-ефективно с няколко леко износени дрехи, а не с пране за цяла седмица. Дрехите ви се нуждаят от място за движение, обяснява Никълсън. Ако барабанът е твърде пълен, водата и перилният препарат не могат да си свършат работата правилно. По-малките количества означават по-добро изплакване и по-малко бръчки, казва тя.

Чудесно за бърза поправка, не е тежка работа

Запазете интензивното почистване – представете си чаршафи, кърпи , дънки, които сте носили цяла седмица – за, ами, цикъла на интензивно пране.

„Бързото измиване е като пръскане с вода върху лицето ви в сравнение с пълен душ“, казва Никълсън. „Чудесно е за освежаване, но не и за мръсотия или петна.“

Добавете допълнително количество препарат

Никълсън обяснява как ви е необходимо само малко количество перилен препарат, тъй като цикълът е кратък; просто не прекалявайте. Твърде много пяна може да направи дрехите ви по-малко свежи.

„Хората си мислят, че повече сапун означава по-чисти дрехи, но това не е вярно, особено при кратък цикъл на пране“, казва Никълсън.

С по-малко време за изплакване на сапуна, препаратът може да се залепи за тъканите и всъщност да улови миризми.

Едно изплакване е добро - две са по-добре

Ако вашата пералня има опция, добавете второ изплакване, за да завършите бързото си пране. Както бе споменато по-горе, бързите цикли са бързи, така че перилният препарат не винаги се изплаква напълно. Второто изплакване е лесен начин да избегнете това лепкаво, не съвсем чисто усещане.